La biciclettata dal quartiere Adriano fino al Corvetto a Milano

Domenica 27 marzo Luoghicomuni, iniziativa del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo volta a sperimentare l’amministrazione condivisa di spazi comuni come le aree verdi, si intreccia con AbbracciaMI, il percorso ciclabile circolare che abbraccia Milano passando nelle sue aree più esterne, in una biciclettata aperta a tutti alla scoperta del territorio e dei Patti di collaborazione. La giornata prevede un percorso che corre dalla zona di via Padova al quartiere Adriano, passando per il naviglio della Martesana e per alcune delle aree oggetto dei principali Patti di collaborazione di Lacittàintorno, che saranno presentati lungo il tragitto assieme ai rappresentanti delle diverse municipalità coinvolte. Ultima tappa sarà Made in Corvetto (piazzale Ferrara), dove si terrà un aperitivo e una conversazione per riflettere sull’esperienza di collaborazione.

Luoghicomuni è un’iniziativa che si rivolge agli abitanti dei quartieri per coinvolgerli nella trasformazione e cura degli spazi delle comunità: aree verdi e luoghi d’incontro, punti di socialità e di condivisione. Collegando un quartiere all’altro senza passare dal centro, AbbracciaMI diventa anello di congiunzione tra i luoghi coinvolti nei Patti di collaborazione: percorrendo in bicicletta la prima circle line di Milano diventa possibile raggiungere e visitare i “luoghicomuni” e scoprire come i Patti li stanno cambiando, restituendoli alla comunità grazie al contributo della comunità stessa.

La biciclettata avrà inizio alle ore 9.30 al Parchetto Piccola Goccia (via Sammartini 112), per proseguire verso Piazza Costantino e i Giardini di via Amalfi, Parco Adriano, il Real Giardino, il Parco Lambro, il Parco Forlanini e il quartiere Ortica, con sosta per il pranzo al sacco a CasciNet (Via Cavriana 38); il tour riparte poi alla volta di Chiaravalle, il Giardino dei Desideri, il Miglio delle Farfalle, Verde Mazzini, per arrivare infine, intorno alle ore 16.00, a Piazzale Ferrara, dove è previsto un aperitivo accompagnato dagli interventi dei Pattisti insieme a Labsus, Italia Nostra e Fondazione Cariplo, con moderazione a cura di cheFare. Interverrà l’assessore ai Servizi Civici e Generali del Comune di Milano, Gaia Romani, con delega alla Partecipazione.