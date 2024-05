Torna il Big Bang music fest: cinque giorni di concerti gratis

Cinque giorni di concerti. Tutti gratis. Torna il Big bang music fest di Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano). Il festival, interamente organizzato dall’associazione Giovani Nervianesi, si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno all’interno del parco comunale di viale Papa Giovanni XXIII, un'area verde di circa 4mila metri quadrati.

I concerti inizieranno alle ore 20.15 e termineranno entro le 00.30 circa. Dopo ogni performance live sul Main Stage, la musica proseguirà con aftershow dj set a tema con la serata, presso l'area ristoro.

Nelle giornate di sabato 1 giugno e domenica 2 giugno la manifestazione sarà aperta dalle 11.00 del mattino e ospiterà varie attività per bimbi, famiglie, sportivi e cittadinanza in generale. In programma esposizioni d’auto d’epoca e tornei di volley. Per i più piccoli, sarà a disposizione un’area gonfiabili. Non mancheranno inoltre bancarelle d'artigianato dove acquistare t-shirt e gadget, oltre a info point gestiti dalle diverse associazioni del territorio per informare sulle attività della zona.

I concerti

Mercoledì 29 maggio:

Bandabardò & Cisco – Ultimo Tango Tour, Matrioska, Secret Artist TBA

Giovedì 30 maggio:

Cor Veleno – Fuoco Sacro Tour, Kaos & Dj Craim – Fastidio Tour, Egreen, Arem

Venerdì 31 maggio:

L’Officina della Camomilla – Dreamcore Summer Tour, Secret Artist TBA, Claudym, Cactus

Sabato 1 giugno:

Merk & Kremont, SAM, Stuck

Domenica 2 giugno:

Serena Brancale - Baccalà Tour, Secret Artist TBA