Torna l'incredibile circo di Mosca: Gravity

Lo spettacolo dal produttore del grandioso Circo di Mosca, col patrocinio della Città metropolitana di Milano, va in scena all’Idroscalo: Gravity, uno spettacolo entusiasmante con artisti internazionali che hanno preso parte ad i migliori show di tutto il mondo: acrobati, comici, clown, equilibristi e tantissime altre sorprese provenienti dai quattro angoli del pianeta.

Uno spettacolo adrenalinico con molte performance reduci anche dalla trasmissione televisiva Tu si que vales di Canale 5, come per esempio David De Masi, detentore di diversi Guinness e vincitore dello Street Magic, ed in esclusivissima anteprima nazionale, per la prima volta sotto il tendone di un grande circo, gli spettacolari motociclisti volanti che con le loro spericolate evoluzioni acrobatiche lasceranno, ancora una volta, il pubblico senza fiato… uno spettacolo mozzafiato adatto a tutte le età, per più di 2 ore di divertimento assicurato.

I posti disponibili

Biglietto settore Poltrona

Adulti € 14,90 invece di € 25,00

Bambini (fino a 10 anni) € 11,90 invece di € 20,00

Biglietto settore Tribuna

Adulti € 9,90 invece di € 17,00

Bambini (fino a 10 anni) € 7,90 invece di € 13,00

Dove e Quando

I biglietti sono OPEN, non hanno una data specifica, puoi decidere quando andare in massima flessibilità!

Il posto viene assegnato dalla produzione, non è possibile sceglierlo, se acquisti più di un biglietto, ti assicuriamo che avrai posto affiancati.

Gli spettacoli si terranno presso Via Circonvallazione Idroscalo, Segrate

ATTENZIONE - IL BIGLIETTO NON E' VALIDO PER GLI SPETTACOLI DI DOMENICA ALLE ORE 15:00

Dal 1 Ottobre al 14 Novembre

lunedì e giovedì ore 17.30

venerdì e sabato alle ore 17.00 e alle 21.00

domenica e festivi (1 novembre 2021) ore 15.30 e 18.30

martedì e mercoledì chiuso per riposo

