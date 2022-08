Concerto Coldplay a Milano: da oggi biglietti in vendita, prezzi e dove comprarli

Biglietti in vendita. Dalle 10 di oggi, mercoledì 24 agosto, sono in vendita i ticket per il doppio concerto dei Coldplay a Milano. Chris Martin e soci, che mancano dal capoluogo lombardo dallo scorso 2017, torneranno infatti a esibirsi a San Siro con il loro "Music of the spheres world tour". L'appuntamento è per il 25 e 26 giugno 2023 nella splendida cornica dello stadio Giuseppe Meazza.

La prevendita parte alle 10 di oggi per chi è registrato sul sito Livenation, mentre da domani - giovedì 25 agosto alle 10 - verrà dato il via alla vendita libera per tutti.

Questi i prezzi dei biglietti:

Primo Settore Numerato: 172,50 euro

Secondo Settore Numerato: 143,75 euro

Terzo Settore Numerato: 109,25 euro

Prato: 109,25 euro

Quarto Settore Numerato: 92,00 euro

Quinto Settore Numerato: 74,75 euro

Sesto Settore Numerato: 57,50 euro

Il limite di acquisto biglietti per cliente, informa il portale Livenation, è di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale.