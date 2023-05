Il 24 giugno 2023 torna a Milano la Bike Night Milano Lago, l’evento che unisce la notte, la passione e le persone.



La Bike Night arriva per la sesta volta a Milano, pronta a intercettare tutta la passione per la bici sempre più crescente in città: si parte dal centro, per poi passare sotto alla Madonnina in piazza Duomo e tuffarsi nella notte milanese passando per i Navigli. Da qui si esce da Milano senza lasciare mai il Naviglio Grande, per arrivare al Ticino fino a Seste Calende.



Bike Night è il primo evento in Italia in bici che unisce la notte, la passione e le persone.



Si parte a mezzanotte, dal centro di una città, per raggiungere dopo 100 km (circa) la natura, pedalando su piste ciclabili: che si tratti del mare, del lago o della montagna, comunque luoghi distanti dal centro urbano da dove si è partiti.



Gallery





Bike Night vuole dimostrare che in bici è possibile raggiungere posti cui di solito non crediamo, vogliamo o ci immaginiamo in grado di arrivare. A qualsiasi ora del giorno o della notte. Famiglie, coppie, gruppi di amici o squadre, ciclisti solitari, partecipanti di tutte le età e con ogni tipo di mezzo: Bike Night è una festa dove la bici finisce per essere l’ultima cosa cui pensare. Prima c’è una città da cui partire per andare lontano, gli incontri con la natura e le persone nella notte, gli stati d’animo da attraversare: un modo diverso da tutti gli altri di andare in bici.