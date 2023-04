Torna BikeUp, la grande fiera delle bici elettriche: come avere posto gratis

La città di Bergamo si prepara a tornare ad essere “capitale” delle e-bike in occasione della prima tappa della 9° edizione di BikeUP - Electric Bicycle Power Festival, quest’anno per la prima volta di scena anche a Torino. L’appuntamento orobico, in programma dal 14 al 16 Aprile 2023, si preannuncia molto ricco. L’area da più di 10.000 metri quadri riservata agli espositori è infatti già sold out, dopo la conferma ufficiale da parte di 79 Brand, tra produttori di biciclette, scooter e auto elettriche e operatori del settore cicloturistico, che hanno deciso di partecipare alla prima fiera internazionale del settore green mobility. Atala, Bergamont, Haibike, Canyon, Decathlon, Ducati, Scott, Specialized, Thok e Trek sono solo alcuni dei nomi più prestigiosi della pedalata assistita che, spinti dall’affluenza dei visitatori (negli ultimi 2 anni oltre 50.000 persone) e dal successo delle scorse edizioni di BikeUP, animeranno il centro storico di Bergamo.

A consolidare il panorama delle green mobility ci saranno inoltre Brand extra e-bike, come Askoll, Niu, VMoto, MV Agusta e Volkswagen. Tra gli operatori del cicloturismo ci saranno, tra gli altri, Valdisole, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, La Calabria con la Ciclovia dei Parchi e l’Abruzzo con il Gal Costa dei Trabocchi. Cresce l’attesa anche per il debutto assoluto di BikeUP a Torino, in programma dal 5 al 7 Maggio 2023 all’interno della suggestiva cornice naturale del Parco del Valentino. La lista degli espositori della seconda tappa di BikeUP 2023 è ancora in via di definizione, ma gli organizzatori hanno già ricevuto le conferme di Brand protagonisti della mobilità sostenibile.

Tra questi, Scott, Atala, Bergamont, Bosch, Decathlon, Ducati, Flyer, Rìese & muller, Thok, Niu e Volkswagen con Rinaldi Spa. In entrambe le location gli espositori allestiranno i loro stand all’aria aperta e il pubblico potrà salire in sella a tutti i modelli esposti grazie ai test ride completamente gratuiti, previa registrazione obbligatoria online. BikeUP 2023 coinvolgerà inoltre il pubblico di Bergamo e Torino attraverso i numerosi momenti di approfondimento e intrattenimento, come i laboratori per i più piccoli proposti nella Banco BPM kids area e lo show di Paolo Patrizi, 5 volte campione élite FCI di Trial.