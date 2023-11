Sabato 2 dicembre BiM presenta una giornata dedicata allo shopping, all'arte e alla musica aperta a tutti, nel cuore di Bicocca



Dalle 11 alle 21 il BiM Christmas Market accoglierà il pubblico con un appuntamento all’insegna dello shopping, tra artigianato e design fatto a mano, illustrazioni, laboratori per bambini, musica live, food e DJ set.



L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, è aperto a tutti.



Ingresso gratuito da via Polvani e via Temolo

Food & Beverage a cura di BiMstrò by Fuorimano



Milano, 23 novembre 2023 – BiM, il grande progetto di rigenerazione urbana nel cuore del quartiere Bicocca, dà il via al Natale con il BiM Christmas Market. Sabato 2 dicembre, dalle 11 alle 21, il BiM Garden accoglierà il pubblico con una giornata dedicata allo shopping natalizio, accompagnato da laboratori creativi per bambini, musica dal vivo, tornei di scacchi e un’offerta food & beverage a tema curata da BiMstrò by Fuorimano.

In questa occasione inaugura la mostra Walking Milan, la prima personale del fotografo di architettura australiano Rory Gardiner, curata da C41 per BiM, visitabile gratuitamente all’interno dello spazio C41 Gallery.



In programma anche la presentazione del progetto di Residenze d’Artista di SPECIFIC “STRAORDINARI” ospitato nei suoi spazi al primo piano di BiM, aperti al pubblico per tutta la giornata.



Market

Realizzato in collaborazione con Redroom - il salotto dell’handmade di via Conte Rosso 18 a Milano, organizzatore de Il sabato di Lambrate, il BiM Christmas Market porterà in Bicocca oltre 40 artigiani, illustratori e artisti dell'handmade, selezionati da tutta Italia. Dalle 11 alle 21 nel BiM Garden si potranno acquistare creazioni artigianali realizzate con materiali di recupero, gioielli, design, complementi d’arredo, abbigliamento e accessori, illustrazioni, prodotti per la cura del corpo e tanti altri regali originali.



Laboratori per bambini

In programma due laboratori per bambini:

Il villaggio di Babbo Gattale a cura di Handmeow

Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Lettura animata del libro “Pablo e l’arrivo di Babbo Gattale” a cura dell'autrice Debora Segala (in arte Handmeow)

Per bambini dai 4 anni in su.

Prenotazioni: 346-3841954



Christmas Cookies - Bake Off a cura di Spazio Casita

Dalle ore 14:00 alle 16:00 – Laboratorio di decorazione dei biscotti di Natale.

Per bambini dai 4 anni in su (accompagnati).

Prenotazioni: spaziocasita@gmail.com



Arte

Nello spazio espositivo di C41 - Gallery - sarà inaugurata la prima personale del fotografo di architettura australiano Rory Gardiner, Walking Milan, aperta al pubblico il 2 dicembre dalle ore 11:00 alle 18:00. Il progetto, curato da C41 – rivista indipendente e casa di produzione creativa – offre ai visitatori uno sguardo del fotografo sulla zona nord di Milano. L’esposizione è composta da 16 opere fotografiche che ritraggono alcuni quartieri milanesi, tra cui Bicocca, un documentario video sulla realizzazione delle opere e un approfondimento sulla fotografia di paesaggio attraverso gli scatti di fotografi italiani.



La mostra di Rory Gardiner sarà visitabile gratuitamente fino al 31 marzo 2024, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17. Ingresso gratuito da viale dell’Innovazione 3.



Sabato 2 dicembre sarà inoltre possibile visitare gli spazi di Specific, laboratorio di progettazione e produzione creativa formato da Patrick Tuttofuoco, Andrea Sala, Nic Bello, Alessandra Pallotta e Stefano D’Amelio che ospita all’interno di BiM Residenze d’Artista, mostre, workshop, talk ed eventi. Per l’occasione saranno presentati i primi artisti del progetto di Residenza “Straordinari”: «Pessima», collettivo artistico milanese transfemminista che mira a promuovere e supportare artist? transgender emergenti e l’artista visiva Valentina De Zanche che fino a febbraio saranno impegnati in progetti site-specific in dialogo con gli spazi di BiM.



Musica

Durante la giornata, i live itineranti con fisarmonica di Riccardo dell’Orfano e quello della Fanfara Fonc selezionati da Redroom, offriranno una performance di musica dal vivo per rendere l’atmosfera del BiM Christmas Market ancora più natalizia.



Dalle 20 alle 22, gli spazi di C41 Gallery e Specific al primo piano diventeranno teatro del dj set di Populous, nome d’arte di Andrea Mangia, producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per web, musei e sfilate di moda, promotore della musica elettronica italiana nel mondo. Un concerto live dalle sonorità sperimentali al confine tra il rap e l’elettronica. Il DJ set di Populous verrà anticipato e seguito da un B2B dei Dj Juck e xx.buio, dalle 18:30 alle 20 e dalle 22 alle 24. I dj sono presentati da Monksta, compagnia di booking e management di Flavia Guarino (evento su prenotazione a numero chiuso con registrazione su eventbrite.it)



Il programma della giornata

· 11:00-21:00 BiM Christmas Market @BiM Garden: esposizioni di artigiani, illustratori e performance musicali a cura di Redroom

· 11:00-18:00 Opening mostra Rory Gardiner @C41 Gallery - primo piano

· 11:00-18:00 Presentazione Residenze d'Artista “STRAORDINARI” @SPECIFIC - primo piano

· 11:00-12.30 Laboratorio “Il villaggio di Babbo Gattale” a cura di Handmeow - piano terra

· 14:00-16:00 Laboratorio “Christmas Cookies - Bake Off” a cura di Spazio Casita - piano terra

· 14:00-17:30 Tornei di scacchi - piano terra

· 18:30-24:00 Vernissage mostra Rory Gardiner e dj set - primo piano (evento su registrazione eventbrite.it ):

· Dj JUCK e xx.buio dalle 18:30 alle 20:00

· Populous dalle 20:00 alle 22:00

· Dj JUCK e xx.buio dalle 22:00 alle 24:00



Tutti i dettagli alla pagina: https://bim-milano.com/eventi/bim-christmas-market/