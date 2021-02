Bimbi a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un importante servizio per le famiglie e una opportunità di imparare divertendosi per i bambini dai 6 agli 11 anni. Il Museo Popoli e Culture del Centro Missionario PIME di Milano organizza un 'doposcuola' di un'ora ogni martedì e giovedì a partire dall'11 Febbraio dalle ore 1alle 18. I ragazzi saranno intrattenuti con un laboratorio creativo per scoprire la ricca collezione del Museo e improvvisarsi moderni artisti. Saranno guidati alla scoperta delle opere d'arte più curiose delle collezioni, tra statue buddiste e variopinte maschere africane e altri preziosi oggetti provenienti da Paesi lontani; a seguire potranno lasciarsi guidare dalla fantasia per riprodurre con l’aiuto di pennarelli, forbici e cartoncino la loro opera preferita. Per partecipare: € 5,00 a bambino. I genitori che desiderano visitare il museo possono accedervi al costo di ingresso ridotto di € 3. Il numero degli accessi al museo è limitato e contingentato nell'ambito delle misure di contrasto al Covid19, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite l’apposito form https://www.pimemilano.com/News-Museo/martedi-e-giovedi-creativity-lab.html . All’ingresso il personale misura la temperatura corporea e si sanificano le mani con la soluzione igienizzante disponibile. Ai visitatori con una temperatura pari o superiore a 37,5° purtroppo non può essere consentito l’accesso. All'interno del museo e durante il laboratorio, è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori e indossare la mascherina. Nuovo Centro PIME Il PIME è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro da 600 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione. L'Ufficio Educazione Mondialità del PIME organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito www.pimemilano.com