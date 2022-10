Bimbinfiera 2022, a Milano torna l'appuntamento per famiglie e bambini

Sabato 15 e domenica 16 ottobre al Superstudio Maxi torna in presenza Bimbinfiera, appuntamento dedicato alla famiglia e ai bambini.

L'appuntamento

Le famiglie potranno scoprire una vera e propria “città family friendly”, bella e fruibile grazie anche alla speciale toponomastica “cittadina”, tra Vie, Giardini e Parchi pensati ad hoc per agevolare i neo e futuri genitori alla scoperta delle ultime novità su gravidanza, bebè e famiglie.

Oltre 70 brand delle primarie aziende italiane e internazionali e un programma ancora più ricco di incontri, corsi, intrattenimento e laboratori per la manifestazione organizzata da Sfera MediaGroup da sempre punto di riferimento per le future e nuove famiglie, che anche quest’anno propone un denso palinsesto di masterclass con esperti del settore, medici specialisti e i giornalisti delle testate infanzia di RCS, tanto divertimento per grandi e piccini e tutte le comodità per affrontare senza pensieri ogni necessità.

Il welcome gift

L’esperienza di neo e futuri genitori, bimbi e accompagnatori inizia dunque al Parco dell’Accoglienza con l’esclusivo welcome gift di Bimbinfiera e la straordinaria mostra che permetterà di scoprire, o ripercorrere, le tappe dello sviluppo e della crescita, dalla gravidanza ai 36 mesi del bambino, e al contempo i prodotti utili in queste fasi di crescita del bambino.

Si prosegue poi tra Parchi e Giardini espositivi, formazione e in-formazione, test e prove: nel Palaconferenze, con una maratona di masterclass sui principali temi legati alla gravidanza, alla cura e al benessere di mamme e bebè.

La salute sarà al centro negli ambulatori della Clinica della famiglia, a cura di Centro Medico UNISALUS Milano, dove mamme e papà potranno confrontarsi e ricevere consigli gratuiti dagli specialisti (pediatri, ostetrici, ginecologi, psicologi, etc.), su gravidanza, svezzamento, alimentazione, cura quotidiana e molto altro, mentre, nell’area Messaggi Coccolosi, potranno partecipare ai corsi con gli esperti per imparare le tecniche di massaggio neonatale.

Anche in questa edizione grande spazio al gioco, per divertirsi e condividere momenti di socializzazione

fondamentali per lo sviluppo dei bambini. Tra le guest star più amate dai piccini, nel Parco giochi di Bimbinfiera, in collaborazione con Coccole Sonore: laboratori, giochi, spettacoli con Greta e Whiskey il Ragnetto.

Gli incontri per i papà

Ai papà è invece dedicato uno spazio di intrattenimento e di confronto sui temi della paternità, organizzato

da Superpapà, la più grande community di papà, capitanata da Silvio Petta.

Tutti i genitori potranno poi dimostrare la loro abilità alla guida del passeggino con l’esclusiva Stroller Race,

l’ormai iconica corsa contro il tempo in un percorso a ostacoli.

E per la pappa e il cambio dei più piccoli, nessun problema: basterà recarsi alla Stazione Cambio Pannolini, la comodissima nursery, con fasciatoi e prodotti per la detersione e il cambio del bebè, o nel Salotto dell’Allattamento e nell’area Viva la Pappa, le confortevoli aree ristoro attrezzate, con scalda-biberon e forni a microonde.

I temi trattati

Tantissimi i temi trattati nelle due intense giornate di masterclass di questa edizione. Insieme a specialisti ed esperti si parlerà di: dieta durante la gravidanza e l’allattamento, per stare bene e prevenire allergie; l’organizzazione della prima valigia del bebè: come, quando e le cose indispensabili; le infezioni respiratorie

nei bambini, come prevenirle e azioni utili; cosa fare se stai programmando di avere un bebè; quando e a cosa serve l’osteopatia in gravidanza; la sessualità di coppia; come migliorare il sonno del bambino con il massaggio; la sicurezza in auto; la rieducazione del pavimento pelvico; le regole della buona nanna; la cura della pelle in gravidanza per la prevenzione e la cura degli inestetismi; le infezioni della pelle nei bambini.