Birra artigianale nella 'piccola Versailles di Milano'

Tornano le pinte artigianali nella 'piccola Versailles milanese'. L'appuntamento a Villa Arconati, Bollate (Milano), è per venerdì, sia il 28 luglio che il 4 agosto.

Nella bellissima corte nobile del 'castellazzo' va in scena la manifestazione organizzata da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Birra Artigianale Follia Pura. Protagonista indiscussa è la birra artigianale.

Dalle 19 all'una sarà possibile gustare un’ottima cena con deliziosi primi piatti, carne alla griglia, patatine fritte e tante sfiziosità dolci e salate accompagnate naturalmente dalle pinte artigianali. "Il venerdì sera vivi la vorte nobile della 'regia Villa' di Castellazzo in un modo davvero unico nello splendore delle sere d’estate - scrivono gli organizzatori -, cibo genuino e rinfrescante birra artigianale prodotta con materie prime di altissima qualità saranno gli ingredienti per vivere le calde serate estive in un luogo dal fascino secolare, in un’atmosfera elegante ed esclusiva, dove si respira il fascino d’altri tempi".