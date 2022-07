Birre speciali nella 'Versailles di Milano'

Torna l'apprezzata iniziativa Birra in villa, che dal 29 luglio al 26 agosto, tutti i venerdì, porta pinte artigianali nella splendida cornice di Villa Arconati, conosciuta come 'la Versailles di Milano'.

L'esperienza, che ha già riscosso successo a giugno e a luglio, è stata organizzata da Fondazione Augusto Rancilio e Birrificio Sensolibero nella corte nobile della villa. Ad aspettare i visitatori, birra artigianale alla spina in un'atmosfera d'altri tempi dalle 19 fino all'una di notte. Queste le date da segnare: 29 luglio, 5, 12,19, 26 agosto.

In esclusiva, inoltre, sarà disponibile Amelie per Villa Arconati, la birra prodotta in edizione limitata, venduta soltanto in villa a sostegno del progetto di recupero e valorizzazione promosso da Fondazione Augusto Rancilio.