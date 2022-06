Blackgrapesmatter; serata champagne da classico trattoria contemporanea

Classico Trattoria Contemporanea e Sparkling World presentano un'esperienza unica di degustazione seguita da una cena ideata dallo Chef.



Un approfondimento didattico, ludico e degustativo adatto a tutti, per conoscere il complesso mondo dello champagne artigianale e scoprire piccoli produttori ed etichette indipendenti e insolite.



#BLACKGRAPESMATTER

5 Champagne Blanc de Noirs in degustazione:

- Champagne Piollot P&F - Come des Tallants - Pas Dosè

- Champagne Elise Dechannes - Essentielle - Pas Dosè

- Champagne Vadin Plateau - Bois de Jots 2017 - Pas Dosè

- Champagne Marie Courtin - Efflorescence 2015 - Pas Dosè

- Champagne Olivier Horiot - Envol 2017 - Pas Dosè



IL MENU DELLO CHEF

- Selezione di canapè di benvenuto

- Tartare di Ricciola, estratto di Passion Fruit e cipolla rossa marinata all'aceto di lamponi



- Cheesecake, cocco, gelèe di mango e arachidi salate