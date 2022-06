Venerdì 1 luglio 2022 alle ore 19:00 Istituto Italiano di Fotografia inaugura un nuovo format fotografico dal titolo Blank. Il nome è stato scelto per descrivere in modo letterale il progetto, ossia un contenitore bianco, vuoto, che può essere riempito in ogni edizione con differenti progetti visivi. Selezionando tematiche sempre nuove, IIF diventa uno spazio dove esporre idee, prospettive e proposte artistiche contemporanee.



Nella sua prima edizione, Blank racconta la comunità LGBTQIA+ attraverso la fotografia. Negli spazi di IIF (via Enrico Caviglia 3, Milano – M3 Corvetto) verrà allestita la mostra collettiva, curata da Sanni Agostinelli, dove verranno presentati i lavori di: Andrea Calvaruso, Antonella Castelnuovo, Veronica D’Alessio, Giuseppe Martella e Yuri Sarno.



IIF si distingue da tempo per l’impegno a fianco della comunità LGBTQIA+, infatti dal 2013 mette a disposizione creatività, sensibilità ed entusiasmo nella realizzazione di campagne e reportage per il Milano Pride, in qualità di sponsor tecnico. Per celebrare questa collaborazione, la IIF Wall ospiterà la nuova campagna Milano Pride 2022, scattata da Alessia Angelo, Antonella Castelnuovo, Pietro Di Pace, Roberta Gianfrancesco, Rossella Mele, Delfina Picchiettini e Alessandra Rinaudo.



Durante l’inaugurazione saranno presenti un DJ e una bartender che realizzerà un signature cocktail dedicato all’evento Blank.







Blank #1: la comunità LGBTQIA+ attraverso la fotografia



Venerdì 1 luglio 2022, 19:00 – 23:00



Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, Milano (M3 Corvetto)



Ingresso libero.