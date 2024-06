Blank. La comunità lgbtqia+ attraverso cortometraggi e fotografia

Nella settimana del Milano Pride 2024, Istituto Italiano di Fotografia ospita la terza edizione del grande evento BLANK che racconta la comunità LGBTQIA+ attraverso la proiezione di alcuni cortometraggi d’autore e l’esposizione della nuova campagna Milano Pride 2024.

IIF rinnova il sostegno a Milano Pride, con cui collabora da oltre 10 anni come sponsor tecnico nella realizzazione delle immagini per le campagne di comunicazione e di reportage.



Mercoledì 26 giugno alle 17:45, in collaborazione con il collettivo Moka Lab e con il supporto di Valentina Traini Presidente di CinemAbruzzo, giovane realtà attiva nella produzione e promozione della cultura cinematografica e Direttrice Artistica del Garofano Rosso Film Festival, saranno proiettati 4 cortometraggi d’autore che con linguaggi diversi, propongono molteplici punti di vista sul tema. Grazie agli interventi di presentazione a cura di Angelo Urgo, co-fondatore di Moka Lab, sarà possibile instaurare dibattiti di approfondimento rispetto alle tecniche narrative dei cortometraggi ma anche riflessioni rispetto a tematiche attuali.



Anche quest’anno un gruppo di studentesse e studenti del Corso Professionale Biennale e dei Corsi Serali Annuali di IIF, coordinati da Alice Redaelli, presidente del CIG Arcigay Milano e responsabile comunicazione del Milano Pride, hanno lavorato sullo slogan del Milano Pride 2024 “Liber? di essere” elaborando immagini e parole in un percorso che ha visto come risultato ritratti arricchiti da proiezioni di parole evocative come “tatuaggi di luce”; le immagini saranno esposte nella IIFWALL dal 26 giugno al 27 luglio.



Il format BLANK, inaugurato nel 2022 da IIF, vuole essere un contenitore bianco, vuoto da riempire in ogni edizione con differenti progetti visivi. Attraverso tematiche sempre nuove e attuali, IIF si conferma uno spazio vivace e ricco di idee, prospettive e proposte artistiche all’avanguardia.



PROGRAMMA DELLA SERATA INAUGURALE

Mercoledì 26 giugno 2024

ore 17:45

- Introduzione e presentazione della campagna Milano Pride 2024 nella IIFWALL

- Proiezione dei cortometraggi, in collaborazione con Moka lab:

Chiedimi se… di Margherita Fiengo Pardi

Come le lumache di Margherita Panizon

The Golden Gate di Pietro Pinto

Send me an angel di Shahar Arapov



- Aperitivo nel dehors