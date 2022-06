“Il mio blu” Pucci Scafidi in mostra a Milano da Baker Mckenzie

Sono azzurri sconfinati, tra emozioni e cromie mediterranee, quelli che alimentano lo slancio artistico del fotografo Pucci Scafidi, come testimoniano le 20 opere della personale “Il mio blu”, in mostra a Milano, allo studio legale internazionale Baker McKenzie - che festeggia i 60 anni di attività in Italia - fino all' 8 luglio (previo appuntamento). L’opening, il 23 giugno (piazza Meda 3) sulla terrazza, dove è previsto un cocktail a partire dalle 19.



Le fotografie, circa una ventina, sono realizzate con una particolare tecnica che prevede interventi materici realizzati dall’artista: con tutte le sue sfumature, il blu è senz’altro il colore della Sicilia, in grado di evocare paesaggi o dettagli, descrivendo il mare e il cielo attraverso molteplici intensità. Ma è anche il colore che coincide con l’identità isolana, il rimando simbolico delle emozioni: ed è così, che durante il lockdown il fotografo palermitano trova il tempo e lo spazio di occuparsi dei frame che da sempre lo avevano tacitamente ispirato, “i colori dei pensieri” che risiedono nella memoria: “la luce accecante del sole d’estate - racconta Pucci Scafidi - il bruno intenso della terra arsa, l’arancio sfumato del cielo all’imbrunire, il verde profondo dei pascoli e delle colline profumate di macchia, il rosso cangiante che scivola lungo le nere pendici laviche, il bianco e nero degli archivi di famiglia, l’azzurro, il celeste, il blu che e? punto di inizio e allo stesso tempo confine. Ho preso atto che non vi e? colore nella mia visione che non origini dal blu e nel blu non sconfini. Essere isolano e? vivere costantemente il blu come spartiacque, un confine liquido che confonde l’orizzonte: la mia terra finisce dove si incontra il mare e oltre, a perdita d’occhio, l’azzurro sconfinato del cielo”. Originale anche la tecnica con cui il colore viene trattato in fase di sviluppo. Un segreto tramandato a Pucci Scafidi dal padre Nicola, tra i grandi fotografi siciliani del Novecento.



“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'opportunità di ospitare la mostra "Il mio blu" nei nostri spazi di Milano; - dichiara Francesco Pisciotta, managing partner di Baker McKenzie Italia - il mondo intero ha purtroppo avuto occasione di realizzare in questi anni quanto prezioso sia il poter stare all'aria aperta, percepire sulla propria pelle la brezza del mare e godere della vista delle meravigliose cromie mediterranee così ben rappresentate in questa mostra. Per quanto Milano sia distante dai luoghi rappresentati, concentrandosi ad osservare le opere dell'artista si viene trasportati idealmente in questi meravigliosi paesaggi che ci ricordano quanto sia profondamente vero quanto affermava Dostoevskii: Abitiamo in un paradiso, ma non ci curiamo di saperlo…”









Pucci Scafidi



Nasce a Palermo nel 1969.

Segue le orme del padre fotografo. Da professionista collabora con riviste italiane e straniere realizzando diverse mostre in tutto il mondo:

“La Sicilia dei Gattopardi” a Tokyo; “Un Popolo in Cammino” a New York; “Tres puntos de vista sobre Sicilia” a Buenos Aires; “Favolosa Palermo” per Herme?s presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo.

Nel 2015 esegue la regia del docufilm “Terra Madre” narrato dalla voce di Giancarlo Giannini e proiettato a Milano in occasione dell’EXPO 2015.

Tra le sue pubblicazioni: “Eolie”, “Gusto Siciliano”, “Pantelleria”, “Tradizioni di Famiglia”, “Targa Florio”, “Bedda Fuddia”, “I Luoghi della nobilta?”, “Favolosa Palermo”, “Sicily my Life”, “La Sicilia degli Scafidi”, “Terra Madre”, “Le Isole dell’Isola”, “Olio Nostrum”, “Pantelleria, Il Gusto delle Contrade”, “Sua Altezza Palermo”, “Sopra i tetti”, “Il sapore della rinascita”, “Fimmina”, “Genius Panormi”.



Da diversi anni vende in tutto il mondo le sue fotografie come “Oggetto d’Arte”. Vive a Palermo, e il suo studio fotografico, sito nel cuore della citta?, e? sede di ricerche mirate allo sviluppo imprenditoriale e culturale della Sicilia.