Blue virus live @arci bellezza, milano

BLUE VIRUS | Venerdì 21.04.2023

CIRCOLO ARCI BELLEZZA _ MILANO

Opening Act: Dirty Socks

Guests: Yota Damore, Lieve



Sonorità pop/alternative per esplorare la propria sfera intima e sentimentale. Antonio Corda, in arte Blue Virus, nasce a Torino nel 1989.

Ha all’attivo i dischi ufficiali I Migliori Anni Del Nostro Mitra (2014), Fosse Per Lei (2016) e Moebius (2019) oltre che i mixtape Sandro Terapia Mixtape, Hiatus Mixtape e Radio Modem: Un Mixtape Di Blue Virus, pubblicati rispettivamente nel 2016, 2017 e 2020. Negli anni ha collaborato con diversi artisti di spicco, tra cui MadMan, Nayt, Mostro, Shade, Eddy Veerus (Il Pagante), Willie Peyote, Samuel Heron, Fred De Palma, Dani Faiv, Skioffi, Dutch Nazari, Jack The Smoker.

Non ultima la collaborazione con Yota Damore e Nick Sick, con cui (2020) forma il gruppo WISH YOU WERE DEAD. La sua scrittura è molto personale e varia dalla sfera sentimentale più intima a quella più cruda, mantenendo la costante dell’immediatezza nel descrivere situazioni ed immagini.

Nel dicembre 2021, a distanza di un anno da "Radio Modem: Un Mixtape Di Blue Virus", il rapper torinese Blue Virus ha pubblicato il nuovo EP intitolato "Magliette che Diventano Pigiami". I sei brani, interamente prodotto da Polezsky, toccano la sfera intima e sentimentale, poggiando su sonorità pop/alternative. In queste tracce, che hanno una densità da subito impattante, l’artista utilizza immagini che evocano situazioni in maniera estremamente nitida, grazie a una scrittura diretta oltre che al percorso artistico di diversi anni alle spalle. Due dei brani contenuti nell'EP, “Sbagliato” e “Più del fuoco”, vedono la collaborazione con i tre artisti torinesi Corrado., Shade e Yota Damore.

Nell'autunno 2022 Blue Virus pubblica il singolo Sottotitoli, brano che racconta gli alti ed i bassi della vita di una coppia che fatica a comunicare: nell'analisi della routine dei due protagonisti, le doppie chiavi di lettura del testo ci aiutano a comprendere meglio quelle che sono le incomprensioni e le difficoltà nel dialogo, compromesso da superficialità e bugie.

Ogni sosia è l'ultimo singolo pubblicato da Blue Virus; il brano sfrutta la metafora del supereroe che non riesce a dedicare tempo alla persona che ama, per raccontare la storia di una ragazza che vuole dimenticare il proprio partner, facendo di tutto per cancellare le prove della sua esistenza.

Blue Virus inizia il 2023 pubblicando il singolo Tema Libero, scritto in collaborazione con MadMan: nel nuovo brano gioca un ruolo centrale il concetto scolastico del tema libero, della libertà di dire quello che si vuole senza seguire una traccia ben precisa e senza sapere effettivamente dove si andrà a parare durante il racconto.



Prevendite Consigliate su DICE:



Ingresso Riservato ai Soci ARCI > Se non sei ancora socio compila il modello di pre-adesione qui: https://bit.ly/PreadesioneARCI