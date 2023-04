Bo!led in concerto al rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al settimo concerto della quinta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 12 maggio 2023 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Settimo appuntamento con Bo!led:





Nato nel 2019, il progetto si è sviluppato velocemente sperimentando nuove sonorità in equilibrio tra acustico e elettronico. Durante l’estate 2020 il gruppo ha registrato il primo progetto discografico in studio, “Different, Us”, uscito a Novembre del 2021 e a seguito del quale la band ha potuto esibirsi in diverse occasioni tra le quali il FIMU Festival, l’Electropark e il JazzMI. Il loro è un live energetico, fresco dove batteria, chitarra, basso e synth dialogano all’unisono con campionatori e componenti elettroniche, creando un’atmosfera coinvolgente e affascinante allo stesso tempo.