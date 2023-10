Dal 25 ottobre al 17 novembre 2023 Arte in Salotto presenta la sua mostra più complessa e sfaccettata

tramite il lavoro dell'artista multidisciplinare Paola Cassola. Tele, sculture, fotografie e oggetti

d’arredo sono frutto di performance realizzate e documentate dall’artista stessa in cui il protagonista

indiscusso è il corpo femminile, mostrando sia la complessità del soggetto rappresentato, sia la

pluralità di forme di comunicazione di un medesimo contenuto.



Quasi tutte le forme di rappresentazione esplorate da Cassola hanno a che fare con il movimento - o la

costrizione - del corpo e il fluire dell’energia. Dalle Silhouette, la nuova serie di dipinti astratti e

performativi che nascono dalla sua ricerca sulle arti marziali (Tai Chi e Qigong) e sulle energie, a

The BODY-Bondage, una serie di autoscatti realizzati quando Cassola viveva a Santiago del Chile e

quindi fortemente influenzati dalla storia politica repressiva del luogo.



La corda, uno degli strumenti espressivi prediletti da Cassola, sintetizza in sé i concetti di limite e

liberazione. In esposizione viene utilizzata in specchi, fusi in bronzo, in cui, oltre ai significati simbolici,

è ancora una volta il corpo ad essere protagonista. In mostra anche PCT01, la prima opera della serie

Tapestries, pezzi unici dove l’artista ha voluto riprodurre i suoi Energy Paintings su intrecci di lana,

arazzi da appendere a parete o utilizzare a terra come tappeti.



Paola Cassola inizia la sua carriera come giornalista e fotoreporter lavorando per Vogue e altre riviste

internazionali. I suoi incarichi l’hanno portata in lunghi viaggi, coprendo una varietà di argomenti

relativi a bellezza, identità di genere, politica, sostenibilità. La sua ricerca è continuata fino a quando

un trauma le ha causato una mobilità estremamente limitata nel 2004. Questo momento cruciale ha

portato Cassola ad esplorare nuovi metodi di espressione, realizzando numerose opere di impronta

autobiografica e spostando al centro della sua ricerca il corpo, l'energia, il movimento. Cassola è nata a



L’artista attualmente vive e lavora tra Miami, USA e Pietrasanta, Italia.