Body Worlds, a Milano torna la mostra con i corpi umani veri

C'è l'uomo che gioca con il pallone. Il "collega" che palleggia con la palla a spicchi. E gli amici seduti al tavolo da poker. A Milano torna "Body Worlds", la mostra che porta in giro per il mondo i corpi umani, reali, conservati con la tecnica della plastinazione.

L'appuntamento con l'apertura è per le ore 10 del prossimo 4 novembre, nella Galleria dei mosaici in stazione centrale. L'esposizione - organizzata dal dottor Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, e dalla dottoressa Angelina Whalley, curatrice della mostra - "offre una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiega con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo e dei vari organi così come le patologie ricorrenti legate alla nostra civiltà e il modo in cui insorgono", spiegano gli organizzatori.

Obiettivo è presentare "il corpo umano in tutte le sue sfaccettature, le sue vulnerabilità e le sue potenzialità di fronte alle numerose sfide che deve affrontare in questo XXI° secolo".

"La mostra - prosegue una nota di Body Worlds - è il frutto della scoperta rivoluzionaria di Gunther von Hagens: la plastinazione. Lo scienziato aveva scoperto già nel 1977 all’Università di Heidelberg questo metodo di conservazione e, da allora, lo ha costantemente perfezionato".