Bold rock festival

Bold as rock



Un festival audace, esattamente come dovrebbe essere il rock, ma come dovremmo essere tutti.

Una serata tra street food, stand di associazioni ed artisti locali e tanta grande musica!



Tra gli ospiti della serata ci saranno:



Giorgio “Fico” Piazza con i Tal Neunder: ex bassista della Premiata Forneria Marconi che si esibirà insieme ai Tal Neunder, giovane gruppo prog-rock italiano, con inediti e pezzi di repertorio della PFM.





Paul Audia: chitarrista, autore e compositore con 4 album all’attivo - tra cui uno registrato a Los Angeles insieme a Matt Star e Billy Sheehan dei MR. BIG. Inediti e cover, tutto nello stile di giganti del passato come Hendrix, Jeff Beck, Joe Perry, Jimmy Page e i Beatles.



Scurbats e Suburbia in apertura.



Prenotazione obbligatoria pagamento in loco