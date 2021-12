In Lombardia conviene assumere: gli incentivi del 2022 per le imprese

Fino a tremila euro da spendere presso enti accreditati per corsi di formazione specifici. E incentivi occupazionali alle imprese per ogni lavoratore assunto. Lo prevede la misura 'formare per assumere', varata dalla giunta lombarda su proposta dell'assessora alla formazione e lavoro Melania Rizzoli.

"E' un aiuto concreto - il commento dell'assessora - nella selezione e formazione delle proprie assunzioni", nonché uno strumento che servirà alla "riduzione del mismatch lavorativo, quel fenomeno tanto reclamato dalle imprese lombarde che non trovano personale qualificato e idoneo".

Le cifre del bonus occupazionale, che è differenziato in base all'età e al genere, consisteranno in quattromila euro per lavoratori entro i 54 anni e in seimila per lavoratrici della stessa fascia anagrafica; seimila euro per gli uomini a partire da 55 anni, ottomila euro per le coetanee.

"È importante che tutte le aziende vengano a conoscenza di questa misura - ha continuato Rizzoli - soprattutto perché, come sappiamo, i primi mesi dell'anno sono quelli in cui generalmente si assume di più. Tra i nostri obiettivi per il 2022 c'è appunto, la lotta al mismatch lavorativo".

Come si fa domanda

La misura era già presente nel panorama di incentivi di Regione Lombardia. Per ulteriori informazioni le imprese possono scrivere alla casella di posta dedicata: formareperassumere@regione.lombardia.it. Il bando risulta aperto dal 26 luglio con data di chiusura al 30 giugno 2022.