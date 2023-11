BookCity, a Milano l'iniziativa culturale che unisce viaggio, cibo e cultura

Un contesto unico che unisce viaggio, cibo e cultura per un'iniziativa in città volta a promuovere il mondo del libro e della lettura. Un ciclo di incontri in una rassegna che prevede la presentazione di interessanti libri da leggere tutti d'un fiato è in programma dal 16 al 19 novembre 2023 in una location esclusiva.

BookCity arriva al Mercato Centrale Milano

Per la terza volta BookCity, iniziativa culturale sostenuta dal Comune di Milano, farà parte del calendario eventi del Mercato Centrale Milano (via Giovanni Battista Sammartini, 2). Guidati dalla madrina dell'evento, la scrittrice Micol Arianna Beltramini, gli ospiti presenteranno le loro opere interagendo con il pubblico del Mercato.

Gran Galà Centrale

Un vero e proprio evento da non perdere: quest'anno il Mercato Centrale Milano aprirà i suoi spazi per un eccezionale spettacolo di arte varia, proponendo un ventaglio di eventi che spaziano dalla satira all'impegno sociale, dalla cucina alla letteratura, dall'arte al noir, come portate di un pasto eccellente in cui desiderio di conoscenza, intrattenimento, sfizio e gusto siano stimolati e soddisfatti in uguale misura.

Gli incontri

Si comincia giovedì 16 novembre, dalle ore 18.30 presso il Dehor Piccolo, piano terra, con "Sopravvivere al Capodanno" presentato da Gianni Biondillo, Gian Andrea Cerone, Luca Crovi e Andrea Fazioli. Quattro maestri del noir ci accompagnano in un viaggio nel cuore nero dell'animo umano, tra intrighi, delitti, indagini e misteri. Gran parte del 2023 è ormai trascorsa, ma siamo sicuri di sopravvivere al Capodanno?

Si prosegue venerdì 17 novembre, dalle ore 10.30 presso Spazio Fare, primo piano, con "Teste di zucca 4: la nuova semina" a cura di Luisa di Biagio, Filippo Di Biagio, Valeria Tritto e Fabiola D'Agostino. I promotori del progetto presentano la quarta raccolta di racconti contro il bullismo e ogni forma di emarginazione, dedicata allo sport come strumento di inclusione e resilienza; a seguire, premiazione del concorso letterario nato in seguito all'iniziativa.

Sempre venerdì 17 novembre, dalle ore 18.30, in Spazio Fare, primo piano, presentazione di "Poverina" con Chiara Galeazzi, Giulia Pilotti e Ludovica Lugli. Chiara Galeazzi, autrice comica e speaker radiofonica, presenta con Giulia Pilotti e Ludovica Lugli il suo libro Poverina, Premio Satira 2023, in cui ironizza sull'ictus che l'ha colpita nel 2021, sulle reazioni della gente, sui media, sul lavoro freelance e su altre cose tragicomiche.

E non è finita qui, nella stessa giornata ma la sera, dalle ore 20.30 presso il Dehor Piccolo, piano terra, spazio a "La casa delle coppie strampalate" con Giuseppe Cruciani e Dario Vergassola. Cosa c'entra la vita di coppia con i cattivi delle fiabe? Molto, quando a parlarcene sono Giuseppe Cruciani e Dario Vergassola: storie strampalate in cui gli amori più pazzi diventano i più veri, e gli orchi e le streghe sono i personaggi più umani.

Sabato 18 novembre, dalle ore 18.30 presso Spazio Fare, primo piano, si prosegue con la presentazione di "Stronza è meglio!" con Mary Sarnataro e Micol Arianna Beltramini. Mary Sarnataro presenta La manutenzione della stronza, un irresistibile contro-memoir per liberarci dal buonismo di facciata e capire che la stronza che abbiamo dentro, se impariamo a conoscerla, può essere la nostra più grande alleata.

Dalle ore 20.30, sempre presso Spazio Fare, primo piano, "Il giorno perfetto" con Marco Bianchi e Erika Cordero. Erika Cordero presenta lo chef Marco Bianchi, autore di Il giorno perfetto: una miniera di informazioni e consigli per prenderci cura di noi stessi e adottare uno stile di vita più naturale e salutare, con tante ricette inedite.

La rassegna si concluderà domenica 19 novembre. L'appuntamento è alle ore 18.30 presso Spazio Fare, primo piano, con "Come avere successo dietro i fornelli" presentato da Sonia Peronaci e Chiara Amati. La storica fondatrice di Giallo Zafferano spiegherà passo dopo passo e con tecniche pensate e provate nella sua cucina come trasformare gli ingredienti nel frigorifero in piatti sani, economici, semplici e, naturalmente, buonissimi.