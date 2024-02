Il Nord Europa arriva a Milano con "I Boreali Nordic Festival"

Dal 1° al 3 marzo a Milano, presso il Cinemino e il Teatro Franco Parenti torna I Boreali Nordic Festival, la manifestazione italiana dedicata alla cultura nordeuropea.

Il festival è ideato e organizzato da Iperborea in collaborazione con il Teatro Franco Parenti, con il patrocinio del Comune di Milano, e prevede tre giorni di letteratura, cinema, musica e attualità del mondo nordico, con tanti ospiti italiani e stranieri.

L'appuntamento

L'appuntamento con la decima edizione dei "Boreali" è da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024 al Teatro Franco Parenti e al Cinemino per esplorare i diversi ambiti artistici e culturali del Nord Europa e immergersi nel fascino del Nord guidati dalle voci più interessanti della cultura contemporanea.

Ampio spazio alla letteratura con ospiti alcuni tra gli autori nordici più affermati, ma anche alla musica con la tradizionale serata I Boreali Live. Non mancano le lezioni introduttive di lingua (danese, finlandese, norvegese, svedese e islandese), né le letture per bambini. Da non perdere poi il Nordic Brunch per assaporare le specialità della cucina nordeuropea.

Il programma

Di seguito il programma completo del festival, giorno per giorno, con i prezzi dei biglietti per partecipare ai singoli appuntamenti.

- Venerdì 1 marzo

18 (Teatro Parenti, foyer alto) - Inaugurazione della mostra I nascosti, progetto fotografico e narrativo di Valentina Tamborra (ingresso gratuito)

18.30 (Teatro Parenti, sala A) - Serata inaugurale con lo scrittore e giornalista svedese Patrik Svensson che, in dialogo con Matteo Bordone, presenta il suo ultimo libro "L'uomo con lo scandaglio" (ingresso 3,50 euro)

21 (Il Cinemino) - Foglie al vento, proiezione del film di Aki Kaurismäki (Finlandia, 2023; ingresso 6-8 euro + tessera del Cinemino 5 euro)

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.