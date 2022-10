Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

All' Ecoteatro di Milano, venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 20:45, sabato 22 ottobre, alle ore 20:45 e domenica 23 ottobre ore 16:00, andrà in scena “IL BORGHESE GENTILUOMO" commedia di Molière con la regia di Walter Palamenga Volpini. La divertente pièce si sviluppa attraverso le vicende del ricco signor Jourdain che sogna di diventare nobile tra persone prive di autentiche qualità, come adulatori e scrocconi, che lo raggirano e assecondano la sua follia pur di ottenerne un guadagno. Jourdain diventa così modello esemplare e imprescindibile del nuovo ricco, dell’arrampicatore sociale, dell’ambizioso che pretende di comprare col denaro quei meriti e quei titoli che non avrà mai. Con Luca Arcangeli - Alessandra Floresta - Martina Bassi - Enrico Cava - Tania Lettieri - Antonio Patamia - Edoardo Piacente - Marta Ratti e la partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi. Regia di Walter Palamenga Volpini Con il tributo a Molière nel 400° anno della nascita si inaugura la nuova stagione 2022/23 dell'EcoTeatro di Milano, sala riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali e gestita secondo il modello di sviluppo sostenibile promosso dalla Comunità Europea. La stagione proseguirà con un cartellone ricco di proposte e generi diversificati, dalla prosa alla lirica, dal cabaret alla danza, con ottimi interpreti che alternano giovani talenti ad artisti di chiara fama come Enrico Beruschi, Franco Oppini, Katia Ricciarelli, Enzo Decaro e Barbara de Rossi. EcoTeatro è a Milano in Via Fezzan 11 - https://www.ecoteatro.it Biglietteria aperta da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 13 e un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo - tel 02 82773651 -biglietteria@ecoteatro.org Biglietti: Prezzi da € 30 a € 20 - Formula abbonamento a € 15 Riduzione per over 60 e per chi raggiunge il teatro con mezzi pubblici o veicoli non inquinanti.