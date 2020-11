Live streaming dalla Terrazza Martini di Milano con protagonista Boss Doms

Sarà domani, a partire dalle 19.00, in live streaming dalla Terrazza Martini di MILANO, il secondo appuntamento di #MartiniLiveBar, che vedrà protagonista Boss Doms, in diretta sui suoi canali social e di Martini. Conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme ad Achille Lauro, Edoardo Manozzi, classe ’88, chitarrista, produttore e dj, ha deciso di seguire la propria strada, pubblicando da poco il suo primo singolo da solista, “I want more”. Da produttore si è messo al servizio dell’amico “cucendogli addosso” un sound perfetto per lui. Oggi è arrivato il momento per Boss Doms di esprimere appieno la propria personalità, che unisce pop e cultura underground. Una ricerca costante dell’espressione di sé, oltre ogni etichetta, per scrivere un nuovo capitolo della musica contemporanea. In un anno in cui molto sta cambiando e appare sempre più necessario trovare nuovi modi di comunicare e stare insieme, MARTINI, l’aperitivo italiano che ha fatto del valore dell’amicizia un suo baluardo, decide coraggiosamente di non fermarsi, ma di dare un segnale importante di sostegno al mondo dello spettacolo, che risente più di altri delle conseguenze della pandemia. Nasce allora #MartiniLiveBar, una serie di eventi che, sfruttando tutte le potenzialità del digitale, porta su un palcoscenico, all’ora dell’aperitivo, giovani protagonisti della musica e della scena culturale italiana. «In questa fase ognuno di noi cerca di vivere e fruire la musica in modi alternativi ed è per questo che ringrazio Martini. – racconta Boss Doms - Mi ha dato l’opportunità di esibirmi in un luogo così suggestivo e iconico come la Terrazza. Sono felice di collaborare con un brand storico che è da sempre sinonimo di eleganza e sofisticatezza». Cosa accade, storicamente, durante l’aperitivo? Ci si incontra, si fanno quattro chiacchiere più o meno leggere, ci si scambiano confidenze e punti di vista. E poi, può essere che si inizi a strimpellare alcune note ed è così che nascono i più bei concerti di sempre. Ecco, dunque, che un banco bar itinerante, firmato MARTINI, raccoglie attorno a sé, davanti ad un Fiero&tonic, alcuni dei più interessanti nomi della musica italiana. Ad ascoltarli, da casa, tutti gli italiani che – grazie ai social network – potranno godersi lo spettacolo, partecipare al racconto dell’eclettico Boss Doms e ballare sulle note del suo djset. “Da più di 150 anni MARTINI è l’aperitivo degli italiani. Una longevità che, inevitabilmente, ci ha portato ad essere testimoni di tanti momenti importanti della storia del Paese, da quelli più belli a quelli più difficili. Oggi, con il nostro #MartiniLiveBar, vogliamo dare un messaggio di speranza e sostenere un settore come quello dello spettacolo e della musica italiana che, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di essere interprete dei sentimenti personali e collettivi, traducendoli in ritmo e parole – spiega Fabio Pane, MARTINI marketing manager Italy –. Il nostro prodotto di punta, pensato proprio per i Millennials, si chiama MARTINI Fiero, e non è un caso. Crediamo, infatti, che sia davvero importante non smettere mai di essere «Fieri di essere sé stessi», soprattutto quando si è giovani e il futuro appare ancora indefinito. Abbiamo ospitato a Torino, davanti al nostro banco bar itinerante, i Coma_Cose e il 12 novembre torneremo con la seconda tappa, tutta digitale, insieme a Boss Doms a Milano. Spero proprio che il nostro messaggio possa arrivare a tutti gli italiani, che invitiamo a seguire lo spettacolo in live streaming sui nostri canali”.

Per poter seguire virtualmente il #MartiniLiveBar, Boss Doms sarà in diretta Instagram @martiniit e @bossdoms e live streaming su Facebook @MartiniItaly dalle 19.00. Per chi vorrà accompagnare la performance con un aperitivo, si potrà ordinare il kit MARTINI Fiero&Tonic con uno speciale codice sconto che sarà comunicato sui canali social del brand, sulla piattaforma www.winelivery.com.