Botteghe aperte, trasform-azioni in via mantegazza, 27 novembre 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ci sono TRASFORM-AZIONI che partono da un gesto semplice, quasi automatico, come alzare una serranda e portano invece a risultati incredibili come il fare comunità: è quanto sta accadendo nel quartiere milanese di Villapizzone, dove le botteghe e gli artigiani di via Mantegazza sono parte attiva nel costruire l’identità di una periferia che vuole tornare a sentirsi viva. Proprio al tema delle trasform-azioni è dedicato il prossimo appuntamento con BOTTEGHE APERTE, in programma sabato 27 novembre. Una giornata di laboratori, artigianato, eventi aperti al pubblico, che si rinnova ogni ultimo sabato del mese, promossa dagli artigiani e dai negozi del quartiere: NICOLETTA FASANI, LIBRERIA BARAVAJ, MANIFATTURE SONORE, STUDIO CARLO VISCO, QUASILOCANDA, IL FORNO DEL SUD e l’ASSOCIAZIONE LA VIA DEL RESPIRO. Alla giornata del 27 novembre partecipa anche la BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLAPIZZONE, che porta all’aperto i propri servizi con una cargo bike presente nella piazzetta antistante la QUASILOCANDA, dalle ore 10 alle 14: sarà possibile iscriversi al sistema bibliotecario, leggere, curiosare, prendere in prestito e restituire libri, conoscendo da vicino cosa fa la biblioteca per rispondere alle necessità dei cittadini. Tra i laboratori e le botteghe di Via Mantegazza si potranno scoprire trasform-azioni declinate in tutti gli ambiti, dalla musica alla cucina, passando per la moda, i libri, l’arte e lo yoga. Nell’atelier di NICOLETTA FASANI debutta la prima collezione upcycled di Bi-Niki, l’abito componibile brevettato nel 2011 e ispirato al concetto della circolarità: nato dal riciclo nella moda di una tecnica in uso nell’arte orafa, non ha confini di taglie o modelli, perché è una taglia unica e i rettangoli sovrapposti, che lo compongono, sono intercambiabili all’infinito. La collezione upcycled è il risultato della trasform-azione di Bi-Niki invenduti o dismessi dalle stesse clienti e reinventati dalla designer. Ma BOTTEGHE APERTE è anche tempo di nuove collaborazioni: con gli scampoli di tessuto e i cartamodelli non più in uso, SILVIA GEROLDI, autrice di laboratori di cartopoetica, ha creato per NICOLETTA FASANI una collezione limitata di libri 'quasi' d’artista, pezzi unici interamente fatti a mano, rilegati con differenti tecniche di legatoria. All'interno di ogni libro, oltre agli spazi per intervenire e farlo proprio, è custodita una sorpresa: una piccola poesia di G. Consonni. Le trasform-azioni proseguono nel laboratorio di liuteria MANIFATTURE SONORE, dove si può assistere al processo creativo che traduce in onde sonore il legno solido degli strumenti a corda. Nello studio di CARLO VISCO, con la mostra “Fenditure nella materia”, la tela si lascia modificare da elementi creativi spontanei, quali linee e forme. Nel nuovo spazio olistico di Via Mantegazza 33, LA VIA DEL RESPIRO propone alcuni momenti dedicati alla pratica della trasform-azione attraverso yoga, pilates e meditazione. Tra gli scaffali della LIBRERIA BARAVAJ è invece allestita un’originale esposizione di volumi che descrivono i cambiamenti di contenuti e grafica intervenuti nella produzione editoriale di Feltrinelli, nell’arco degli ultimi 65 anni. Ma non è BOTTEGHE APERTE senza l’accoglienza calorosa dei Locandieri in piazzetta e i sapori autentici della QUASILOCANDA, capace di trasformare anche gli ingredienti più tradizionali in nuove combinazioni di gusto. E per gli amanti della pizza, imperdibile una tappa da Il Forno del Sud. ========================= BOTTEGHE APERTE IN VIA MANTEGAZZA – VILLAPIZZONE, MILANO SABATO 27 NOVEMBRE, dalle ORE 10 fermata passante Villapizzone; tram 12,19; autobus 57 NICOLETTA FASANI https://www.nicolettafasani.com/ MANIFATTURE SONORE https://www.manifatturesonore.it/ LIBRERIA BARAVAJ https://www.libreriabaravaj.com/ QUASILOCANDA https://quasilocanda.com/ BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLAPIZZONE https://milano.biblioteche.it/library/villapizzone/ IL FORNO DEL SUD https://www.facebook.com/IlFornoDelSud/ LA VIA DEL RESPIRO https://m.facebook.com/laviadelrespiroyoga STUDIO PITTURA CARLO VISCO