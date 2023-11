Martedì 21.11 alle ore 18 vernissage e inaugurazione (solo previa registrazione) della nuova mostra di Cesare Catania intitolata “Bozzetti inediti. Dove nasce l’ispirazione”.



Registrazione al Vernissage su

www.cesarecatania.eu

sezione "Mostre ed Esposizioni"



Appassionati d’arte e collezionisti avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra rimarrà fino al 22 Dicembre, una mostra che si prefigura come un vero e proprio tuffo nel mondo sognante di un artista internazionale. Una mostra d’arte contemporanea che vuole indagare sul valore del bozzetto artistico, realizzato dall’autore come studio preparatorio al sopraggiungere delle primissime ispirazioni, e inteso come singola e autentica opera d’arte esattamente al pari della scultura o del dipinto che ne derivano. Il bozzetto viene vissuto dall’artista come una fotografia dell’anima, come un oggetto magico che ha il potere di fermare e immortalare istantaneamente un sentimento. In sé contiene la capacità di cogliere l’anima delle cose e dell’artista che le sta osservando, spesso più di quanto riesca a fare un’opera d’arte ragionata e costruita. Nel bozzetto riusciamo a cogliere l’inizio di un sogno, la genuinità espressiva, l’autenticità massima dell’artista.



Informaizoni sulla mostra

Bozzetti inediti: dove nasce l'ispirazione

Mostra personale di Cesare Catania

a cura di Alisia Viola

Testo Critico di Ermanno Tedeschi

22 novembre – 22 dicembre 2023



Opening: martedì 21 novembre dalle ore 18:00 alle 21:00 solo previa registrazione sul portale Eventbrite



RSVP: press.it@cesarecatania.eu

Fabbrica del Vapore – Spazio Alveare Culturale | Via Giulio Cesare Procaccini, 4 – Milano



Gallery









Ingresso gratuito