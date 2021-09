Il bradipo e la carpa al Fair play festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 25 Settembre 2021 ore 21 Teatro Agorà via Marcelline 37, Cernusco sul Naviglio (MI) Fair Play Festival 2021 IL BRADIPO E LA CARPA drammaturgia e regia di Antonio Carnevale con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone adattamento per la scena di Due Eroi in Panchina di Roberto Quartarone edito da InContropiede. Il Bradipo e laCarpa andrà in scena sabato 25settembre alle ore 21 al Teatro Agorà di Cernusco sul Naviglio, nell’ambitodella seconda edizione del Fair PlayFestival. Lo spettacolo – adattamento per la scenadel volume di Roberto Quartarone “Due Eroi in Panchina” – è il raccontodell'amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész. Sullosfondo i campi di calcio italiani degli anni ’30 – che i due hannorivoluzionato con le loro idee - e la città di Budapest, coinvolta nellevicende della Seconda Guerra Mondiale. I due amici si raccontano, e raccontanosenza risparmiare ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della lorovita, in un crescendo che mette insieme il calcio, l’amore, la bellezza dellecittà italiane (Catania e Trieste in particolare), fino alla tragedia e aldelirio degli anni che sconvolsero l’Europa. Utilizzando i differenti registridel comico e del tragico, Géza e István fanno divertire e commuovere, eattraverso quella che appare una chiacchierata informale, accompagnano glispettatori alla scoperta dei loro successi e della storia di due uomini chehanno dedicato tutta la vita alla propria passione, il calcio, fino all’ultimoistante. INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria Per saperne di più su Compagnia Carnevale www.compagniacarnevale.com Per saperne di più sul programma del Fair Play Festival www.fairplayfestival.it