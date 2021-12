Il bradipo e la carpa alla casa della memoria

Martedì 28 dicembre | ore 19.30



all'interno della rassegna CANTIEREMEMORIA | Per ritrovare la nostra umanità | Casa della Memoria | Via Confalonieri 12, Milano (MM5 Isola)



IL BRADIPO E LA CARPA



drammaturgia e regia di Antonio Carnevale

con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone

adattamento per la scena di Due Eroi in Panchina

di Roberto Quartarone edito da InContropiede.

Premio Marcello Primiceri Astragali Teatro 2020 | Premio miglior drammaturgia Settimia Spizzichino e gli Anni Rubati 2018 | Premio miglior interpretazione ConCorto 2018 | Finalista al Minimo Teatro Festival 2018 | Finalista al Palio Poetico Musicale Ermo Colle 2018 | Finalista “Teatro..voce della società giovanile” Endas Emilia Romagna 2019



INGRESSO LIBERO



Il calendario completo della rassegna è pubblicato sui canali social di Casa della Memoria | c.casadellamemoria@comune.milano.it 02 88444102 compagniacarnevale@gmail.com 348 0129127



www.cantierememoria.it



Il Bradipo e la Carpa di Compagnia Carnevale andrà in scena martedì 28 dicembre 2021 alle ore 19.30 alla Casa della Memoria (Via Confalonieri 12, Milano) nell’ambito della sesta edizione di CANTIEREMEMORIA. La rassegna, che quest'anno ha come fil rouge il tema per salvare la nostra umanità, è un vero e proprio “cantiere” che si propone alla città: una mostra, concerti, spettacoli teatrali, laboratori, letture. Ancora una volta Casa della Memoria, sede di ANPI, di ANED, , dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo (AIVITER) e dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, si apre alla cittadinanza invitando tutti a una partecipazione attiva, con il forte sostegno dell’amministrazione comunale e del Comitato di gestione della Casa della Memoria.



Il Bradipo e la Carpa – adattamento per la scena del volume di Roberto Quartarone "Due Eroi in Panchina” – è il racconto dell'amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész. Sullo sfondo i campi di calcio italiani degli anni ’30 – che i due hanno rivoluzionato con le loro idee - e la città di Budapest, coinvolta nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. I due amici si raccontano e raccontano senza risparmiare ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della loro vita, in un crescendo che mette insieme il calcio, l’amore, la bellezza delle città italiane (Catania e Trieste in particolare), fino alla tragedia e al delirio degli anni che sconvolsero l’Europa. Utilizzando i differenti registri del comico e del tragico, Géza e István fanno divertire e commuovere. Attraverso quella che appare una chiacchierata informale,i due protagonisti accompagnano gli spettatori alla scoperta dei loro successi e della storia di due uomini che hanno dedicato tutta la vita alla propria passione, il calcio, fino all’ultimo istante.



