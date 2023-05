Coupon, sconti e un cono gourmet: ecco come si festeggia un compleanno

Grom compie 20 anni. E per celebrare questo importante traguardo, la catena italiana che ha saputo fare della produzione del gelato un’arte attiverà una serie di promozioni, sconti e iniziative speciali in moltissime gelaterie del brand presenti in Italia.

Sconti, omaggi e un cono speciale

Il 24 maggio, chiunque si recherà nelle gelaterie Grom di Milano tra le 15.00 e le 20.00, potrà gustare un gelato mini – monogusto su cono o coppetta – in omaggio.

Non solo: nelle gelaterie di Corso Monforte, Piazza Gae Aulenti e Via Giovanni Pierluigi da Palestrina sarà possibile partecipare alla pesca di alcuni coupon validi fino al 30 giugno escusivamente nei punti vendita menzionati. A seconda del buono estratto, i clienti potranno usufruire delle seguenti promozioni:

1 vaschetta da 500 g in omaggio

20% sconto sulla vaschetta da 500 g

Ogni 20 del mese assaggio del gelato preferito

Sempre in occasione del ventennale, dal 24 al 31 maggio Grom proporrà il nuovo “Cono Buon Compleanno” in limited edition, disponibile in ogni gelateria italiana del marchio. Uno speciale cono compleanno che ha un protagonista d’eccezione, ovvero il gusto simbolo di Grom: il pistacchio. Grazie alla combinazione dei pistacchi Mawardi e Perfect Green, questo grande classico del marchio si distingue per un gusto aromatico e ricco di diveri sapori e profumi. In questa ricetta gourmet – creata ad hoc in occasione dei 20 anni – Grom lo propone abbinato ad un fiordilatte variegato al pistacchio e a tre guarnizioni aggiunte in cima al cono per renderlo ancora più goloso: panna montata, un leggero strato di granella di nocciole pralinate e crema spalmabile al pistacchio. Il cono biscottato e, solo per questa ricorrenza, granellato al pistacchio rappresenta la cosiddetta ciliegina sulla torta: un risultato che rasenta la perfezione.

Un gelato genuino e dal sapore inconfondibile

Qual è la ricetta segreta che ha permesso a Grom di raggiungere questo importante traguardo? Un mix di passione, intuito, autenticità e ispirazione. Fedele a valori come la genuinità e l’autenticità, grazie a una scelta di materie prime di altissima qualità, Grom ha fatto del gelato un’arte.

Il risultato infatti è un gelato fresco – con gusti diversi a seconda del periodo dell’anno – e cremoso, che si sposa perfettamente con la croccantezza del classico e speciale conobiscottato. Inoltre, il gelato Grom è senza glutine e di conseguenza idoneo alle esigenze alimentari dei clienti celiaci.

Per le persone interessate, di seguito il dettaglio delle gelaterie Grom a Milano dove avranno luogo i festeggiamenti per i 20 anni del marchio: