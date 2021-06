Brava (per essere un pugile) di Laura Formenti all'Arena Milano Est

Si torna, finalmente, al teatro dal vivo e all'aperto. E tra gli spettacoli in programma a Milano c'è il monologo comico Brava (per essere un pugile) di Laura Formenti, che va in scena all'Arena Milano Est il 17 giugno 2021.

In questo spettacolo si parte dal finale. Di solito è il pubblico che alla fine ti dice brava. Invece qui si comincia dalla coda: se la bravura è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze... Insomma sveglie all'alba, colpi bassi, scale interminabili e un sacco di cazzotti in faccia…. ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile).

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Lo spettacolo di Stand Up Comedy, Brava (per essere un pugile) di Laura Formenti, va in scena all'Arena Milano Est giovedì 17 giugno alle 21:30.

