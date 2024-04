Bravery bar: nel cuore di isola il concept bar della milano design week dedicato al dialogo

Bravery Bar - Let’s Talk!, intessere dialoghi: dal 15 al 21 aprile 2024 nel cuore di Isola

Design Festival torna la terza edizione di Bravery Bar, il concept bar ideato da IAAD., Accademia Italiana e SAE

Institute, scuole di alta formazione parte del gruppo internazionale AD Education, che si avvale quest’anno del

contributo di Regione Lombardia. Nell’ambito della Milano Design Week, per sei giorni Stecca 3.0, centro

socio-culturale ai piedi del Bosco Verticale, all’interno del Parco Biblioteca degli Alberi, ospiterà mostre,

installazioni interattive e workshop in collaborazione con aziende, professionisti del settore e partner del

gruppo. Tra questi: FERCAM Echo Labs, Cisco, Intesa Sanpaolo, The Social Hub, Abet Laminati, Mirror e

Schneider Electric, Saint-Gobain Italia, ELT Group, Valore Italia nel contesto di Federated Innovation @ MIND.

Obiettivo: sviluppare il design del futuro attraverso il dialogo.

Nell’ambito di Isola Design Festival 2024, all’interno dell’hub Stecca 3.0, e sotto il tema generale “Crafting

Dialogues” , prende vita la terza edizione di BRAVERY BAR, un progetto corale pensato come un evento di

approfondimento culturale e didattico-formativo focalizzato sulla creatività e sulla capacità progettuale del

design contemporaneo. Sperimentato a partire dalla Milano Design Week 2022, il format ha meritato la

segnalazione come uno dei progetti di Concept Bar più interessanti dell’intera rassegna.

Nel corso dell’intera settimana, il format si articolerà in:

- il BRAVERY BAR, lo spazio di ristoro vero e proprio, e l'area lounge, THE CHATTERING CIRCLE, entrambi

in esterno, luoghi di incontro e di confronto, per stimolare le nostre community e per rilassarsi ed

interagire, punto vero e proprio di networking progettato dagli studenti con gli arredi in legno di

recupero di FERCAM Echo Labs;

- “INDIVIDUAL COLLECTIVE”, l’installazione interattiva ideata da Mirror, ospitata sulla balconata, tesse

un dialogo visivo tra emozioni e contesto sociale, invitandoci a esplorare l'arte del sentire collettivo;

- “DETTO TRA NOI”, la mostra curata da Giulio Iacchetti e Matteo Ragni, nella sala al primo piano, una

piccola e preziosa collezione di 12 esercizi progettuali portatori sani del valore del dialogo, tra cui 4

oggetti inediti;

- “NEW CONVERSATION FORMULA”, la serie di workshop tematici giornalieri che hanno come

protagonisti 120 studenti internazionali selezionati tramite un contest tra i 32mila iscritti alle 19 scuole

del gruppo AD Education.



L’INSTALLAZIONE. La balconata ospiterà l’installazione interattiva “INDIVIDUAL COLLECTIVE”, a cura di Mirror,

un dialogo che mira a stimolare una riflessione sul legame tra le nostre emozioni e il contesto sociale in cui

viviamo, offrendo uno spaccato del "sentire" collettivo durante la Design Week. Sensori e software tracciano le

espressioni e i movimenti dei partecipanti, traducendoli in un flusso di dati. Quindi un algoritmo di machine

learning, integrato con l’IA, elabora i dati e identifica le emozioni individuali, tradotte in visualizzazioni astratte

di colori e forme interattive: queste emozioni popolano un "cloud emotivo” sotto forma di Data Visualization,

sempre visibile in real time nel ledwall dedicato ed esplorabile dai visitatori online.

LA MOSTRA. “DETTO TRA NOI” è il titolo della mostra curata dai designer Giulio Iacchetti e Matteo Ragni.

Nella cultura del progetto, soprattutto italiana, il design è un pretesto per raccontare metaforicamente

l’importanza di taluni valori: giustizia, pace, equità (per citarne solo alcuni) tramite l’esplicitazione (quasi

marginale) di una funzione d’uso. Da questo assunto Giulio Iacchetti e Matteo Ragni curano una piccola e

preziosa mostra di 12 esercizi progettuali portatori sani del valore di dialogo, tra cui 4 oggetti inediti.

L’esposizione di alcuni oggetti scelti e/o progettati da Giulio Iacchetti e Matteo Ragni rende protagonisti alcuni

“campioni” di dialogo; il risultato è una mostra esemplificativa, anche utile a indicare ai progettisti impegnati

nei workshop giornalieri una strada, un modo per affrontare il tema del dialogo.

“NEW CONVERSATION FORMULA” - I WORKSHOP. Gli studenti internazionali selezionati tra le 19 scuole del

gruppo AD Education parteciperanno ogni giorno a progetti di design trasversali e multidisciplinari, masterclass,

talk e performance sul tema “dialogo”, animate da professionisti del mondo del design, della moda, della

sostenibilità e dell’innovazione. Ogni giorno, dalle 10.00 si svilupperanno i singoli workshop, dalle 17.00 alle

18.00 spazio alle presentazioni finali, segue fino alle 20.00 aperitivo di networking.

Ad aprire il calendario dei workshop lunedì 15 aprile sarà FERCAM Echo Labs, con l’intento di mettere alla

prova i giovani designer con un approccio che ribalta il classico iter progettuale: nell’ecodesign non si parte

dalla carta bianca, ma dai materiali a disposizione. In questo caso specifico gli studenti avranno a disposizione

un kit di materiali e utensili recuperati dagli imballaggi FERCAM, con cui progettare e prototipare delle sedute

in ottica di economia circolare. E di facilitazione del dialogo.

Martedì 16 aprile a ispirare gli studenti saranno Cisco e Intesa Sanpaolo, per analizzare il rapporto tra esseri

umani e spazi di lavoro, esplorando le dinamiche del dialogo per identificare i pezzi mancanti nell'attuale

narrazione del design dell'ufficio e definire nuovi principi guida per creare un ambiente di lavoro di nuova

generazione.

Mercoledì 17 aprile, invece, The Social Hub incarica i ragazzi di lavorare a un progetto creativo per un tavolo

speciale: il Community Table recentemente introdotto dal gruppo internazionale in ogni hub per creare

connessione tra le persone, in occasione di cene, attività, discussioni e altre situazioni. E’ un tavolo a cui ci si

accomoda per sentirsi parte di una comunità e dare il proprio contributo per migliorarla: dove si crea dialogo.

Giovedì 18 aprile ci si interroga sulle applicazioni dell'aula del futuro con Valore Italia, Centro Internazionale di

Formazione e Ricerca per il Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, supportato da Schneider

Electric, multinazionale francese attiva nei settori dell'automazione e della gestione dell'energia, da Saint-



Gobain Italia, azienda leader mondiale nella produzione e distribuzione di materiali per l'edilizia sostenibile e il

comfort abitativo e da ELT Group, azienda leader per soluzioni affidabili e ad alto grado di innovazione in grado

di proteggere piattaforme, persone e informazioni all’interno di scenari operativi complessi. I quattro partner

operano insieme nel contesto di Federated Innovation @ MIND - Milano Innovation District.

Venerdì 19 aprile l’iconico campioncino materico di Abet Laminati, prezioso strumento per generazioni di

progettisti, architetti e designer, sarà il punto di partenza del workshop. Materiali come il DIAFOS e la POLARIS

Collection, accanto a ben 29 differenti textures accoglieranno le composizioni dei partecipanti, tasselli di un

complesso linguaggio progettuale che porterà i giovani progettisti a dialogare con colori, superfici tattili e

composizioni significative.

Sabato 20 aprile gli studenti saranno invitati a creare un’esperienza immersiva in realtà virtuale, con il

supporto dell’AI, i cui contenuti saranno ricavati raccogliendo e rielaborando gli output provenienti dai

workshop precedenti. Il progetto sarà guidato da Mirror, agenzia di innovazione digitale, e SAE Institute, il più

grande Creative Media College al mondo, presente in 28 Paesi, con sede a Milano dal 1996 con un percorso di

Produzione Audio che si è ampliato negli anni per offrire contenuti all’industria creativa, del cinema,

dell’animazione 3D, del gaming e della musica.

VENUE. Stecca 3.0 è una casa per associazioni e attività socio-culturali tra quartiere Isola e Porta Nuova a

Milano. Spazio ibrido che offre un crossover di contenuti, aperti a una pluralità di utenti e usi, Stecca 3.0

propone nuovi format culturali e momenti di aggregazione in ottica di innovazione e inclusione sociale.

L’edificio, progettato dallo studio SBA – Stefano Boeri Architetti, di proprietà comunale, è parte di una rete

informale di spazi ibridi a Milano che si sono dimostrati fondamentali per creare e incentivare rapporti di

prossimità, servizi di welfare collaborativo e di economia solidale.

PARTNER ISTITUZIONALE. Isola Design District è la prima piattaforma fisica e digitale che dona visibilità a

designer indipendenti e li connette con professionisti, aziende, curatori, giornalisti e potenziali clienti. Un team

curatoriale seleziona progetti con focus su sostenibilità, innovazione e artigianato. Isola, inoltre, organizza

Isola Design Festival, che si svolge due volte l’anno, durante la Milano Design Week e la Dutch Design Week di

Eindhoven, ospitando mostre, espositori e migliaia di visitatori. L’edizione di Isola Design Festival 2024,

all’interno dell’hub Stecca 3.0., esplora il tema del dialogo, assumendo il titolo programmatico di “CRAFTING

DIALOGUES”. Designer locali e internazionali, artisti, istituzioni ed esperti, si confrontano in talk pubblici e



visitatori con numerosi interventi distribuiti in tutto l’Isola Design District.