Breaking words and music, quarto stagione concertistica

GEORGES APERGHIS, Récitations 2 e 8 (1977-78)

per voce sola

PHILIPPE HUREL, Pour Luigi (1993-1994)

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

GEORGES APERGHIS, Récitations 3 e 9 (1977-78)

per voce sola

VINKO GLOBOKAR, ?CORPOREL (1985)

per performer

GEORGES APERGHIS, Récitations 4 e 10 (1977-78)

per voce sola

LUIGI CECCARELLI, Birds (1995)

per clarinetto basso e suoni di uccelli registrati

per flauto, clarinetto, violino, violoncello, vibrafono e pianoforte