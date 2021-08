Brera Design Week 2021, il design riparte da Milano con oltre 90 eventi

È tutto pronto per il nuovo appuntamento con Brera Design District, che in occasione di Fuorisalone torna dal 4 al 10 settembre nel segno della ripartenza promuovendo il tema “Forme dell'Abitare”. Con oltre 90 eventi diffusi nel distretto, 130 espositori e 140 show-room con 15 nuove aperture nel 2021, la manifestazione ha al centro mostre, installazioni e talk. E’ un’edizione proiettata verso le sfide del futuro, che va nella direzione dell’inclusione e della condivisione, e punta a confermare la città di Milano come riferimento internazionale per il comparto arredo e design.

L'edizione del 2021

Brera Design Week 2021 promuove il tema “Forme dell'Abitare" proposto da Fuorisalone.it, un’occasione di confronto e dibattito sulle rinnovate esigenze abitative e sugli spazi domestici, diretta conseguenza della pandemia. Pandemia che ha trasformato e continuerà a trasformare gli spazi e l’identità delle nostre città, spingendo architetti e urbanisti nella ricerca di nuove soluzioni per uno sviluppo sostenibile che punti a migliorare la qualità sociale, ambientale e territoriale. E’ in questo contesto che si inserisce la “città dei 15 minuti”, basata sul concetto di prossimità secondo cui i cittadini possono raggiungere nell’arco temporale di un quarto d’ora, a piedi o in bicicletta, tutti i servizi necessari. Mai come in questi anni abbiamo assistito a trasformazioni e rapidi cambiamenti: il design diventa uno strumento utile per intercettarli, comprenderli e proporre soluzioni efficaci.

Il programma degli eventi

