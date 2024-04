Brera Design District, che cosa vedere al Fuorisalone

Dal 14 al 21 aprile Brera Design District presenta la quindicesima edizione della sua Design Week sostenendo il tema "Materia Natura" proposto dal Fuorisalone.

Per l'occasione, il distretto promuoverà una riflessione sulle sfide del contemporaneo, incoraggiando una cultura del progetto consapevole dando spazio pratiche capaci di generare azioni di cambiamento.

Le innovazioni proposte

Per una settimana, Brera Design Week coinvolgerà ampiamente la design industry proponendo soluzioni che vanno dall'innovazione dei materiali al design dei servizi, dall'arte al paesaggio domestico e alla tecnologia all'abitare.

Da parte degli espositori particolare attenzione sarà rivolta al mercato in costante evoluzione, considerando i consumi e lo stile di vita, nonché le modalità di relazione tra persone, luoghi e oggetti in una cultura sempre più orientata all'immateriale.



Il progetto è a cura di Studiolabo, agenzia e studio creativo formato da un team di professionisti specializzati in design della comunicazione,.

Che cosa vedere in Brera durante il Fuorisalone

Sono numerosi gli appuntamenti da poter vedere in Brera, tra cui "Materia Natura: Conversazioni con Portanuova” all’interno dell’area di Portanuova. Per l'occasione sarà possibile vivere un’esperienza diretta con l’opera POV ed entrare in dialogo con il tema, rispondendo a quattro domande pensate per il pubblico del Fuorisalone, continuando così un percorso di confronto e approfondimento iniziato con le conversazioni nel Brera Design Apartment.

Situato all'interno di Casa Brera, lo Spazio di Grand Seiko permetterà invece ai visitatori di vivere un'esperienza avvolgente: in un'area della location, sarà possibile provare lo Shinrin-yoku, una celebre tecnica di meditazione giapponese resa possibile grazie alla riproduzione di una reale foresta; nella seconda area invece, un ambiente contemporaneo e digitale che mira ad evocare la "foresta urbana", teatro in cui la materia trova la sua trasformazione grazie all'intervento dell'uomo.

L’installazione "Transitions" presentata da Stark, nella Sala dei Pilastri al Casello Sforzesco, invita a un’esplorazione multisensoriale e interattiva delle transizioni disegnate dalla relazione tra materia e acqua. Di fatto sarà come entrare all’interno di una materia in transizione, grazie ai segni che la presenza o l’assenza di acqua generano con e dentro di essa.

Per scoprire tutti gli eventi e le installazioni in Brera in occasione del Fuorisalone, visitare il sito dedicato.