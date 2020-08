"Brianza Beer Festival", al Parco Tittoni una tre giorni dedicata alle migliori birre artigianali

Da venerdì 7 a domenica 9 agosto al Parco Tittoni di Desio arriva Brianza Beer Festival, una speciale rassegna estiva dedicata alle migliori birre artigianali italiane e al buon cibo, aperta a tutti.

Il tema del 2020

"Il tema di questo weekend" scrivono gli organizzatori "sarà Brianza Contro Tutti ovvero una epica battaglia tra 15 birrifici Brianzoli VS 15 Birrifici da tutta Italia per un totale di 30 birre artigianali freschissime suddivise in 15 stili diversi e con i loro mastro birrai dietro le spine. Litri e litri di birra artigianale italiana scorreranno a fiumi e renderanno finalmente speciale questa difficile estate 2020".

Il tema nasce da un semplice dato di fatto, ovvero che la Brianza si sta sempre più affermando in tutta Italia come una Terra di Birrai, grazie ad un livello produttivo di livello eccelso di alcuni suoi protagonisti che li ha portati ad essere apprezzati e richiesti da ogni parte d'Italia, generando addirittura turismo tra gli appassionati. Una tre giorni, quella di "Brianza Beer Festival", in cui saranno presenti numerosi protagonisti del territorio, desiderosi di promuovere la cultura della birra artigianale.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del festival sul sito dedicato.