Bricòla - festival delle autoproduzioni a fumetti

Sabato 25 e domenica 26 marzo WOW Spazio Fumetto apre di nuovo le porte al mondo del fumetto indipendente e autoprodotto per la sesta edizione di Bricòla, il festival dedicato a chi, non contento di leggere soltanto i fumetti, se li disegna e pubblica da solo.



Dal 2016 Bricòla è diventato un punto di riferimento per chi crea i fumetti e per chi li legge. Un festival come luogo d’incontro, scambio d’idee, di immagini, di narrazioni e di esperienze tra gli addetti del settore, e allo stesso tempo aperto a tutti; un’occasione per far nascere il dialogo e riportarlo in presenza e su carta. Dalle 14:00 alle 19:00 le autoproduzioni invaderanno il piano terra del museo del fumetto. L’ingresso sarà libero: visitatori e visitatrici potranno trovare stand di vendita e disegno di autrici, autori e collettivi di autoproduzione.



Sabato 25 marzo saranno presenti: Alambicco Comics, Alessandro Locati, Arte Sghimbescia, Associazione Culturale Mammaiuto, BandaBendata, Beatrice DragonPie, Bohnobeh!, Cargo, Coltello Comics, Ehm Autoproduzioni, Jects, Michele Carminati, Midian Comics, Nicolò Santoro AKA Uomopasta e Noemi Rosano AKA Suzume, Silvia Bancora, Spaghetti Comics.



Domenica 26 sarà il turno di: AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground, Alpraz, Anwar, Zoe & Emiliano, Attaccapanni Press, ?apek Magazine, Collettivo Canederli, Collettivo Interiors, Criminaliza, David Bacter, Edizioni Mani Sudate, Giacomo Traini, Gli Ultracani, Hurricane Ivan Manuppelli, Kolon, Lök Zine, Mauro Ferrero, Ser, Storie Brute.



In entrambe le giornate, il Bibliobus del Sistema Bibliotecario di Milano sosterà fuori da WOW Spazio Fumetto, mentre nel pomeriggio di sabato 26 sarà possibile consultare gratuitamente la collezione di autoproduzioni della Fumetteria del Mecenate Povero.



Il festival Bricòla è anche una mostra, quest’anno dedicata a personaggi e luoghi delle periferie milanesi.

Durante i pomeriggi del festival, inoltre, editori, critici di fumetto, autori affermati e non si confronteranno in incontri aperti al pubblico, per capire, insieme, il mondo delle autoproduzioni. Sabato 25 marzo alle 15.30 Emanuele Rosso (MeFu – Mestieri del Fumetto) dialogherà con Mattia Cavani (Redacta) per esplorare gli aspetti legali e fiscali correlati ai fumetti autoprodotti; mentre alle 17:00 il collettivo Silly Nostalgic Kids, autore della locandina di Bricòla 2023, si confronterà con altre realtà ospiti del festival su cosa vuol dire lavorare in gruppo per le case editrici e per le autoproduzioni.

Domenica 26 marzo alle 15.30 MOLESTE – Collettivo per la parità di genere del fumetto e Erbacce – Forme di vita resistenti ai diserbanti dialogheranno sul tema "Femminismo a fumetti. Come uscire dalla bolla?"; e a partire dalle 17:00 il pubblico potrà assistere all’incontro dedicato a storie e



