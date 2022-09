Brief encounter - keef charles

Milano - martedì 4 ottobre alle ore 18.30 inaugura da c|e contemporary “Brief Encounter”

la prima personale in Italia dell’artista Keef Charles.

Keef Charles con i suoi scatti ci narra nuove storie di amore, di nostalgia per il passato ma

anche di speranza, ora come allora, in un futuro senza odio.

La narrazione dell’artista prende vita durante rievocazioni storiche, a cui egli partecipa,

quasi come fosse un fotografo di scena, riuscendo ad esaltare attraverso gli scatti la follia

dei suoi conterranei che amano travestirsi e interpretare vari momenti della loro storia.

Gli scatti di Keef rappresentano situazioni reali che guardano al passato ma che dal punto

di vista concettuale aprono a riflessioni contemporanee.

Consapevoli di guardare la messa in scena di una realtà passata, riportata in vita nei gesti

e nelle espressioni dei soggetti protagonisti, assistiamo ad una recitazione

che ci rimanda con il pensiero ad un vecchio film di David Lean, Brief Encounter, in cui i

due protagonisti si incontrano e si innamorano in una stazione ferroviaria.

Ma il loro amore non verrà consumato e noi spettatori restiamo coinvolti nell’artificio che

però risulta quanto mai reale.

Un’installazione a quadreria con immagini in un bianco e nero perfetto, netto immergerà il

visitatore in un nostalgico mondo analogico.



