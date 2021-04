Brigarte - Art and solidarity

A Gli Eroici Furori vedrà la luce la prima mostra collettiva nata a sostegno delle Brigate Volontarie per l’Emergenza a un anno dalla nascita del progetto.



Le Brigate Volontarie per l’Emergenza sono un progetto di solidarietà nato a marzo del 2020, in seno alla pandemia da Covid-19. Grazie alla partnership con l’ong italiana EMERGENCY sono riuscite ad attivare oltre cinquecento volontari divisi in brigate su tutto il territorio metropolitano, che si sono occupati della popolazione: dalla distribuzione di generi alimentari e materiale sanitario al supporto psicologico, tutto sempre gratuito.

Le brigate continuano incessantemente le attività, oggi arricchite dal progetto TamponeSospeso, per questo hanno bisogno di tutto il supporto per farlo.



BrigArte, nasce in un primo momento come impegno da parte degli artisti di mettere all’asta le proprie opere per sostenere chi si occupa degli ultimi, ma anche per condividere uno spirito solidale con il mondo dell’arte e della cultura, fortemente colpito da questa pandemia.





L’arte è necessaria alla vita e la vita è necessaria all’arte.



Tra gli artisti in mostra opere di: Sabrina Casiroli, Pilar Dominguez, Sara Montani, Riccardo Piperno, Davide Tocco, Marco Teatro.



Gli ingressi alla mostra saranno contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza.

(Orari di apertura: Mar-Sab 15.30-19 Domenica 11-19)

Sarà anche possibile visitare la mostra su appuntamento chiamando il 347 8023868

o inviando una e-mail a silvia.agliotti@furori.it.