Bright Magus in concerto

Mercoledì 29 novembre 2023 i Bright Magus presenteranno al Biko di Milano il loro album d'esordio “Jungle Corner” disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 ottobre.



Il quintetto strumentale nato sotto l’ascendente del metafisico periodo elettrico di Miles Davis sarà in concerto mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 al Biko di Via Ponti 40 a Milano per presentare l'album d'esordio “Jungle Corner”. L'evento è riservato ai soci ARCI a € 11,50.