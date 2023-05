Bruno fael, omaggio alla mia milano

Milano, mercoledì 10 maggio in Piazza Vesuvio verrà inaugurata, da Tommaso Sacchi Assessore della Cultura del Comune di Milano e Pierfrancesco Maran Assessore alla casa e piano quartieri, la scultura “Il Pedone” del Maestro Bruno Fael.



I familiari dell’artista, prematuramente scomparso, portano a compimento il proposito di installare Il Pedone a Milano, città d’elezione, con la duplice finalità di rendere omaggio alle piazze e alle strade in cui l’artista ha lavorato e vissuto per oltre 50 anni e di diffondere i pensieri di serenità e voglia di vivere che animano l’intera arte di Bruno: “artista della gioia e della musica”, diceva si sé.

Il Pedone, sculturMa in acciaio Corten ossidato di tre metri d’altezza, rappresenta un personaggio dell’immaginario dell’artista, nato dalle emozioni percepite passeggiando per le vie di Milano.

“Attraverso il mio modo di vivere quotidiano, costruisco in me le immagini derivate da sensazioni, in un determinato momento, in un determinato luogo”, Fael.

Bruno Fael (1935-2015), milanese di adozione, nato in Friuli, è stato un artista profondamente radicato nel tessuto culturale milanese fin dagli anni ‘70.

Testimonial internazionale di questa città, ha installato sculture monumentali in ogni continente, come “Il Guardiano delle Stelle” (2001-2002 cemento armato dipinto - altezza 10 metri - Ain Soukhna/Egitto) e “African Dream” (2004 cemento armato dipinto – altezza 10 metri - Malindi/Kenya).

Ora anche la sua Milano si appresta ad ospitare un allegro Pedone che, divertito, sembra incamminarsi verso le iniziative culturali e artistiche che finalmente fioriscono in città.



Il Pedone di Fael

Piazza Vesuvio, Milano

Mercoledì 10 maggio 2023, ore 17:00



