Bumbu No Fake Nights: il tour dedicato agli appassionati di rum e hip-hop arriva a Maggio in Italia.

Bumbu è pronto a far vivere a tutti gli appassionati di Rum, Hip Hop e nightlife un’experience indimenticabile con le “Bumbu No Fake Nights”, una serie di eventi esclusivi promossi dal prestigioso brand di Rum delle Barbados.



Attraverso 10 date previste nei locali più hot d’Italia, Bumbu si impegna a replicare l’atmosfera magica del launch party (avvenuto lo scorso novembre a porte chiuse per media e personaggi del mondo della musica e della moda), facendo vivere a tutti un’esperienza unica nel club.



Sarà l’occasione ideale per provare i cocktail a base di questo pregiatissimo Rum: Bumbu è originario dei Caraibi, più precisamente delle Barbados,



La prima data del tour si terrà presso il JustMe di Milano in Viale Luigi Camoens 2. Sarà l’occasione ideale per provare i cocktail Bumbu, iconico rum originario dei Caraibi, più precisamente delle Barbados, realizzato utilizzando la miglior canna da zucchero locale, con una finitura in botti di rovere bianco.