C'era d'arte event

16-21 aprile 2024: Dalle 10:00 alle 20:00, il pubblico potrà dare forma alla propria creazione in cera.

17 aprile 2024: Aperitivo con musica, dj Marcello, dalle 17:00 alle 22:00 con Candle Store, Galleria Maiocchi 15, Giusmìn e presentazione del Fondo Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza.



Cera d'arte: un'espressione collettiva"

Evento in Porta Venezia Design District presso Candle Store 8 Aprile 2024, Milano.

Il Laboratorio CANDLE STORE, guidato da Andrea Moraes e operante dal 1997, è rinomato per la creazione di candele artistiche fatte a mano, mettendo in primo piano sostenibilità, bellezza e praticità.

Con la sua dedizione al design e all'arte, CANDLE STORE ha creato un'atmosfera unica dove arte e design si fondono per dare vita a opere d'arte uniche e sorprendenti.



Evento "Cera d'arte: un'espressione collettiva"

CANDLE STORE si prepara a ospitare un evento straordinario nel cuore di Porta Venezia Design

District. Dal 16 al 21 aprile 2024, gli appassionati d'arte e design avranno l'opportunità di partecipare a

un'esperienza senza precedenti. In questo evento unico nel suo genere, arte ed emozioni si fondono per creare un'opera d'arte

collettiva che cattura l'essenza del Fuorisalone 2024.



Un'opportunità unica di espressione creativa. Un blocco di cera sarà messo a disposizione per tutti i partecipanti, offrendo la possibilità di dare

forma alle proprie emozioni e idee. I bambini saranno invitati a dare libero sfogo alla loro immaginazione, mentre gli adulti potranno

lasciarsi trasportare dalla bellezza e dalla magia del momento. Ogni contributo sarà prezioso e unico, contribuendo a creare un'opera d'arte singolare e significativa.



Sosteniamo una causa importante

L'evento "Cera d'arte: un'espressione collettiva" non è solo un'opportunità per l'auto espressione artistica, ma anche un modo per sostenere una causa importante. I proventi dell'asta di beneficenza saranno devoluti al fondo Giustizia e Tutela, Infanzia e Adolescenza. Questo fondo si impegna attivamente nel migliorare la qualità della vita dei giovani che vivono nelle comunità, garantendo una maggiore tutela dei loro diritti.



Unisciti a noi

Siamo entusiasti di invitare tutti gli amanti dell'arte e della creatività a partecipare a questo evento straordinario nel cuore di Milano. Vieni a far parte di qualcosa di unico e speciale.



Ti aspettiamo presso Candle Store, via Achille Maiocchi 15, per creare insieme un'opera d'arte che rimarrà indelebile nei ricordi di tutti.