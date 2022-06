In occasione della Milan Design Week 2022 ESH Gallery è lieta di presentare [C]-Italian Studio Ceramics, la prima asta interamente dedicata alla ceramica contemporanea italiana, pensata per avvicinare un pubblico attento alle tendenze del mercato e alle nuove possibilità del digitale.



L’asta si svolgerà esclusivamente online (dal 6 al 20 giugno) direttamente su eshgallery.com e sarà accompagnata da una mostra collettiva negli spazi espositivi della galleria. Un’opportunità per scoprire le molteplici possibilità creative offerte dalla ceramica contemporanea italiana tra scultura, arte applicata e design.



La lavorazione della ceramica pur rappresentando una delle più antiche espressioni materiali dell’uomo, grazie ad una continua ricerca e sperimentazione, partecipa attivamente all’evoluzione del linguaggio artistico contemporaneo come dimostrano le opere in mostra di maestri e ceramisti emergenti.



Artisti presenti: Marta Benet, Chiara Berta, Elettra Cipriani, Guido De Zan, Simone Negri, Evandro Gabrieli, Silvia Granata, Fabio Guerra, Livia Marasso, Paola Masi, Luciana Menegazzi, Riccardo Monachesi, Martha Pachón Rodríguez e Francesca Verardo.