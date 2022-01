"Uno degli ultimi maestri della comicità con alle spalle innumerevoli e straordinarie esperienze, lo possiamo applaudire sabato 29 gennaio 2022 alle ore 22:30 presso il Ciù Ciù Bollicine MusiCabaret creato da Enzo Iacchetti. Renato Converso è più di un comico, è una maschera della commedia dell'arte! Evento davvero straordinario da non perderselo assolutamente. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per dire due parole sulla Sua nuova opera letteraria dal titolo: Corri Renà Corri! Libro che è stato presentato anche a Striscia la Notizia! Di seguito il link per l'acquisto del biglietto online https://www.ciuciumilano.it/ciu_ciu_milano_eventi_calendario/"