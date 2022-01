Caccia ai segreti dei 7 Mari - Evento Online gratuito per bambini



Abbiamo deciso di organizzare questo evento online totalmente gratuito per far divertire i vostri bambini e non lasciarli "soli" in questo periodo in cui non hanno nulla di divertente da fare..!



L'evento si chiama "Caccia ai segreti dei 7 Mari" è pensato per entrambi i bambini di entrambi i sessi di un età compresa tra 5-9 anni , l'idea è quella di far passare un ora in buona compagnia , divertendosi e socializzando con altri bambini ( di tutta Italia )



Quando?!?



Lunedi 31 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.00



Dove?!?



L'evento si svolgerà sulla piattaforma ZOOM quindi per partecipare dovete solo scaricare l'applicazione sul vostro dispositivo , ci occuperemo noi di tutta la parte tecnica..!



Come si svolge?!?



-Accoglienza e presentazione



-Gag del primo segreto dei 7 mari



-Inizio Caccia al tesoro



(chiederemo di trovare una serie di oggetti comuni in giro per casa)



-Prova finale per sbloccare l'ultimo segreto



-Trova il tesoro



(Abbiamo bisogno dell'aiuto di voi GENITORI ,dovete nascondere un regalino per i vostri figli , se decidi di prenotare ti verrà spiegato nel dettaglio)



-Sfida di ballo "Pirati dei caraibi Edition"



-Saluti finali



Durata 60 minuti



Prezzo GRATIS



( Il nostro obiettivo è quello di regalare un momento di divertimento ai bambini )



Per prenotarti clicca nel link e compila il modulo..!