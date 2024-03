Con la Caccia al Tesoro della Martesana Lions il 13 aprile gli sfidanti, con i propri cellulari e/o tablet, collegati via internet alla web app, dovranno raggiungere il miglior punteggio possibile per conquistare la vittoria, visitando i checkpoint in mappa, risolvendo quiz, quesiti e giochi, scattando foto, trovando oggetti e compiendo azioni. I partecipanti potranno scegliere la modalità di gara tradizionale nei comuni di Pioltello, Cernusco Sul Naviglio, Vimodrone, Segrate e Cassina de’ Pecchi, spostandosi con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure scegliere la modalità Green che comprenderà esclusivamente il Comune di Pioltello e Cernusco Sul Naviglio, spostandosi con mobilità sostenibile (mono pattini elettrici e non, biciclette elettriche e non, pattini e a piedi).

Una giornata fantastica per la curiosità di visitare luoghi nuovi e fare azioni diverse in uno splendido gioco di squadra fino al punto di arrivo, aspettando la premiazione con l’entusiasmo di essere tra i vincitori di un buono valido per sei persone per la funivia Sky Way del Monte Bianco, sei buoni validi per 20 minuti di kart al Top Fuel di Vignate, tre pacchetti di cinque lezioni di equitazione al MEC di Pioltello, un buono valido per sei persone all’AeroGravity di Milano, un abbonamento alla piattaforma on demand Netflix per cinque mesi per sei persone e sei coupon di ingresso all’AcquaWorld di Concorezzo.

Inoltre all’arrivo ci sarà un’estrazione a sorte di alcuni premi e sarà regalato un buono d’ingresso per Leolandia a tutti i bambini sino ai 10 anni iscritti tra i partecipanti. Altre grande novità di questa seconda edizione è la “gara nella gara” dedicata alle squadre composte da membri della pubblica assistenza (esempio: Croce Verde, Croce Bianca, Misericordia, ecc.) con una classifica al loro dedicata con un premio speciale per il primo classificato. La manifestazione è organizzata dal Lions Club Cernusco sul Naviglio e Pioltello a scopo di raccolta fondi per l’acquisto di un ambulatorio mobile polivalente per screening sanitari gratuiti.