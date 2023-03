Una speciale caccia alle uova per Pasqua

Tre giorni di puro divertimento all’aria aperta tra giochi e laboratori creativi, ma soprattutto la mitica caccia alle uova: al Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario (Pv), dall'8 al 10 aprile, la vera protagonista della Pasqua 2023 sarà la Easter Egg Hunt, tradizione americana e nordica che sta prendendo piede anche da noi.

Di che cosa si tratta? Già nel 700 d.C. alcune popolazioni anglosassoni avevano iniziato a chiamare Easter il periodo primaverile che promuoveva nuova vita e fertilità con la protezione della dea Eostre, dea della rinascita. Stati Uniti e paesi nordici, nel periodo che precede la Pasqua, usavano celebrare la dea raffigurandola come un coniglio: Eostre-Easter dona uova alle persone per simboleggiare la nascita di una nuova primavera.

La caccia al tesoro

Questa tradizione, al Villaggio delle Uova alle porte di Pavia si trasforma per tradursi in una singolare caccia al tesoro che vedrà impegnati grandi e piccoli alla ricerca delle uova colorate che gli organizzatori avranno nascosto nell’ampio parco di oltre 35mila metri quadrati che caratterizza la struttura. Aiutati da alcuni indizi, i partecipanti potranno trovare sorprese, giochi, caramelle, cioccolatini.

Tra trattori e pony

Oltre a questa curiosa caccia al tesoro, bambini e bambine potranno destreggiarsi su trattorini elettrici ed a pedali, sulle macchine elettriche a gettoni, e navigare la Lanca a bordo di colorati pedalò. O ancora cavalcare i pony e l’asinello, “tuffarsi” nella casetta del mais e lanciarsi in acrobazie sui gonfiabili. Gli organizzatori hanno previsto inoltre animazione e laboratori dove i partecipanti potranno mettere a frutto la propria creatività.

Dall’8 al 10 Aprile, a partire dalle 10,30 e fino al tramonto giochi, percorsi didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego: vietato annoiarsi insomma. E dato che giocare può mettere fame, grandi e piccoli potranno placarla nei vari food corner presenti o al ristorante La Lanca dove il menù declina tradizione e stagionalità.

L’ingresso al Villaggio delle Uova (12 euro) si prenota al link https://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/ ed è gratuito per i bambini nati dal 2020 al 2023. In caso di maltempo, vi consigliamo di munirvi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia. Si consiglia, inoltre, di visitare le pagine social del Villaggio delle Uova per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma.