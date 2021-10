La caccia alla zucca a Trezzano

Vi siete mai chiesti come si trasforma la biblioteca per la festa di Halloween?

Siete abbastanza coraggiosi per venire a scoprire tutti i segreti della Biblioteca delle Storie Infinite?



Venite alla "Caccia alla zucca": una caccia al tesoro con indovinelli, giochi e piccole esplorazioni tra fantasmi, zucche e ragni.

Per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni.



Sabato 30 Ottobre alle 10.30,

alla Biblioteca delle Storie Infinite

in P.za Madre Teresa di Calcutta 5 a Trezzano sul Naviglio



Con partecipazione su prenotazione:

storieinfinite@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Tel: 02-48418234





Ti aspettiamo.

