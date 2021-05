Caem 2021 contemporary art exhibition Milano

Artingout Gallery presenta CAEM, Contemporary Art Exhibition Milano, prima edizione 2021. L'esposizione ospita artisti del calibro di Paola Romano (l'artista delle Lune già Biennale di Venezia), Roberto Greco (Noto Murales allo Stadio Franchi di Firenze) e Gianni Baranello (opere presso la Saint Jude Church di Orlando) per continuare con i contemporanei Lucy Oak, Simona Capitini, Roberta Bissoli, Marianna Simonetti, John Orellana, Liana Tarussio, Giuliuano Giuliani, Manuela Borrelli e infine con maestri in continuità con la tradizione pittorica come Gianni Colavecchi e Ornella De Luca. La location è quella dell'ARS Milano di via Carlo Tenca 18, un nuovo ambiente fusion contemporaneo nel quale arte, gusto e cultura si integrano in un unico "saper fare", dando vita a un'esperienza percettivo-sensoriale coinvolgente e senza soluzioni di continuità, già frequentato da volti e nomi noti dell'ambiente artistico e culturale Milanese. Il CAEM nasce nella Milano dell'arte e della cultura, la Milano degli incontri tra persone e personaggi, la Milano del "saper fare" e del "saper vivere".

Curatore della Mostra il Dott. Marco Baranello.



Il CAEM 2021 sarà aperto al pubblico il 13 maggio alle ore 18.00 per proseguire fino al 15 luglio 2021 con apertura dalle 15.00 alle 18.00, ingresso libero.

Presenti nel Locale anche la zona Lounge del Bar Tender Daniele Di Vetta e il Ristorante dello Chef Ottavio Biglietto.



Informazioni Sulla Mostra: TEL +39 3937304700 (anche whatsapp)

info@artingout.com - www.artingout.com/caem/



Per Prenotare un Tavolo zona Lounge o Ristorante ARS Milano

TEL +39 02 36551350